Magyar Péternek és az RTL-nek a budapesti tetőzés után már nem fontos az árvíz

Magyar Péternek a budapesti tetőzés után már egyáltalán nem fontos az árvíz. Egyrészt már elkezdett arról beszélni és persze írogatni a Facebookon, miért nem vitázik Orbán Balázzsal, akit korábban még befolyásos embernek nevezett. Mindezek mellett pedig az állandóan mutogatott furgonjukról azt írta Magyar Péter, hogy pihenőre vonul. Egyszóval: szerinte vége, hiszen Budapest megmenekült, és persze számára csak Budapest a fontos.

Mindez azért is furcsa, mert az ország déli részén még bőven tetőzik a Duna, tehát lenne mit csinálni. A diszkópolitikus mindezeken kívül a Fővárosi Közgyűlésről is elkezdett írogatni. Most már az érdekli. Magyar Péter számára tehát nem fontos, hogy az ország déli részén mi történik. Hogy mi van Budapesten kívül.

Magyarral párhuzamosan persze az RTL-t sem érdekli már az áradás, maga Magyar Péter persze annál inkább.

Vasárnap az árvízvédelmi tájékoztatón azt kérdezték a miniszterelnöktől, idézzük: "A védekezés látható végével látja-e, hogy mikortól kezdi újra a külföldi programjait, vannak-e már konkrét programok az árvízi védekezés utánra" és vitázna-e Magyar Péterrel. Vagyis, hogy szerintük ez egy valódi kérdés, hogy a magyar miniszterelnök leállna-e vitázni egy EP-képviselővel. Persze, ebből az is kiderült, hogy már az RTL számára sem az árvíz volt fontos. Hiszen Budapestet lényegében már nem érinti. Orbán Viktor válaszolt teljesen világosan az inadekvát kérdésre is, hogy "majd lesz egyszer választás Magyarországon, és akkor majd vitázhatunk mindenféléről, de ebben a pillanatban normális, konszolidált politikai élet zajlik Magyarországon, mindenkivel szívesen beszélünk mindenről ott, ahol annak helye van".

A baloldallal meglehetősen kedves kereskedelmi televíziót Magyarhoz hasonlóan tehát nem érdekli az árvíz azt követően, hogy a tetőzés elhagyta Budapestet. A RTL-nek nem fontos a Duna déli szakasza, inkább Magyar Péterről tesznek fel lényegtelen kérdéseket, és nem a védekezésről, ahogyan azt a többi újságíró teszi.

Hétfőn az RTL ismételten nem az árvíz elleni védekezésről kérdezte a kormányfőt, hanem ismét Magyar Péter volt a fontos nekik. Minderre pedig azt mondta Orbán Viktor, hogy a fecsegés nem kenyere, a vitáknak pedig van egy állandó helye, a parlament, az azon kívüli vitáknak pedig megvan a maga rendje, sora, ideje, az is el fog jönni.