Magyar Péteréknek nem jártak volna „VIP” egészségügyi ellátások

Emlékezetes volt Magyar Péter zavaros válasza a Honvédkórháznál Heiter Dávid kérdésére:

Magyar Péter: „Én? Soha nem kértem VIP-ellátást.”

Riporter: „Volt erre jogosultsága?”

„Nem, nem volt. Hát nyilván a feleségem okán volt igen”

A politikus egy közösségi bejegyzésében megjegyezte azt is, néhányszor tesztelték a kórházban. A Magyar Nemzet kiderítette,

hogy a világjárvány idejére eső eseteken kívül kilencszer vette igénybe a részleg szolgáltatásait.

A pártelnök ráadásul nemcsak magának, hanem családtagjainak is elintézte az exkluzívnak tartott szolgáltatásokat, rokonai pedig éltek is a lehetőségekkel. Nagyszülei összesen 46 src-ellátáshoz, valamint kilenc fekvőbeteg-ellátáshoz jutottak hozzá. A politikus közeli ismerőse, Sz. Róbert Gábor érdekében is fellépett és megpróbált kiemelt ellátást intézni neki.

Az src-részleggel összefüggésben, tisztázásképpen, érdemes felidézni az egészségügyi államtitkár minapi közlését. Takács Péter – éppen Magyar kórházi ámokfutására reagálva – azt közölte, hogy a részlegen olyan betegek kezelésével foglalkoznak, akiknek biztonsági okok miatt fokozott védelem jár.

Közéjük tartoznak például a misszióban megsebesült NATO-katonák és a szolgálatteljesítés alatt sérülést szenvedő rendőrök mellett a nemzetbiztonsági szempontból különösen védendő állami vezetők.

Nem csoda, hogy Magyar Péter ragaszkodott ahhoz a kórházi ellátáshoz, amit maga VIP-nek minősített, a politikus különböző sporteseményeken, fesztiválokon is folyamatosan a VIP-részlegben bukkant fel.

A pártelnök jellemét jól körülírja Varga Judit egykori kabinetfőnökének, Farkas Vajknak a korábbi nyilatkozata. Eszerint „mindig visszatetsző volt, ahogy (Magyar Péter – a szerk.) ahhoz ragaszkodott, hogy az első sorban ülhessen, hogy minél közelebb legyen a miniszterelnökhöz, még olyan eseményen is, ahová más nem vitt házastársat”.