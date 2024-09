Magyar Péter Vogel Evelin egyetlen állítását sem cáfolta

Vogel Evelin arról is beszélt, hogy Magyar alapvetően nem bátor ember; ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra. „Neki nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban. Mindig nagy volt a szája, de valójában ő a biztosra játszott.” Ezekre a megjegyzésekre sem reagált Magyar Péter.

Az Indexen megjelent interjúban Vogel szót ejtett egy rejtélyes vállalkozóról is, akit ő mutatott be Magyarnak. Ez a személy Magyar Péter pártjának pénztárnoka, ráadásul fontos kormányközeli információkat is kaptak tőle – állította a volt barátnő. Magyar Péter ezt sem cáfolta a Facebook-bejegyzésében.

Vogel felidézte azt a történetet is, amikor meglátogattak egy idős házaspárt, hogy a pártjuk átvételéről tárgyaljanak velük, és a beszélgetésben Magyar Péter megígérte a férfinak, hogy EP-képviselő lehet majd. Amikor később a nő kérdőre vonta a volt párját emiatt, Magyar csak annyit mondott: „dehogy lesz ő képviselő, ne viccelj”. Magyar Péter ezt sem cáfolta.