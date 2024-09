Magyar Péter szerint tangózott, amikor fiatal lányokat zaklatott, a telefon ellopását és a tulajdonos megverését nem merte letagadni

Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt nevezték ki az MSZMP-s múlttal rendelkező férjét annak az OVB-tagnak, aki a Klubrádió jogi képviselője volt, most pedig Magyar Péternek adott igazat a Mandiner ellen indított perben, mint bíró. Uzsoky Ágnes bíró a Mandiner ellen indított perben a baloldali politikus javára ítélt első fokon. Magyar Péter olyan érveket hozott fel a tárgyaláson, miszerint Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt, Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is, a Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is.

Vágólapra másolva!

A Mandiner arról ír, hogy Magyar Péternek adott igazat a Fővárosi Törvényszék első fokon a lap ellen indított perben. Az ügy bírája Uzsoky Ágnes volt, aki bírói kinevezése előtt még a Klubrádió jogi képviselőjeként járt el. Kommunista kapcsolatok a háttérben A portál felhívja a figyelmet arra is, hogy Uzsoky férje az a Szigeti Péter, aki Gyurcsány Ferenc kormányzása alatt, 2006-ban lett az Országos Választási Bizottság tagja, és aki egyébként 1989-ben még az MSZMP KB Társadalompolitikai Osztályán dolgozott. Tanúvallomás ellenére is Magyarnak adott igazat A hétfői tárgyalás egyik legfontosabb kérdése az volt, hogy nevezhető-e zaklatásnak, amit Magyar tett. A Mandiner egy tanú meghallgatását is indítványozta, aki alátámasztotta a lap (és a fél magyar sajtó állításait), de a bíró végül mégis Magyarnak adott igazat. A lap azt írta: az általunk beidézett tanú arra is kitért, hogy látta, ahogy Magyar a szórakozóhelyen odasimul fiatal nőkhöz, fogdossa őket, akik ezután sikítva elszaladtak tőle. A bíró viszont az ítélet meghozatalakor ezt a vallomást úgy értékelte, szerinte a tanúvallomás nem igazolja, hogy történt zaklatás. Szánalmasan magyarázkodott Magyar a tárgyaláson Magyar olyan érveket vonultatott fel a tárgyaláson, miszerint Dél-Amerikában a tangó nevezetű tánc sokak számára itt, Európában erotikusnak számít, és lehet, hogy még zaklatónak is, a Mandiner tisztelt jogi képviselőinek is. Bele-belelendült a táncba...

Fotó: Ripost Így érvelt amellett, hogy szerinte miért nem zaklatás az, amit az Ötkert nevű budapesti szórakozóhelyen tett. A politikus szerint a zaklatás megítélése nagyon széles skálán mozog, ami részben egyéni megítélés kérdése, „különböző kultúrákban, különböző táncok vonatkozásában, hogy mi számít zaklatásnak.” A Mandiner azt is írja, hogy Magyarral a tárgyalásra ellátogató riporterük készített egy rövid interjút. Móna Márk, a Mandiner munkatársa majd' egy percen keresztül azt kérdezgette Magyar Pétertől a bíróság folyosóján, hogy megütötte-e azt az embert, aki videózta őt az Ötkertben. Magyar nem merte tagadni, hogy nem ütött.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!