Magyar Péternek lopás miatt kellene felelnie, brüsszeli mentelmi joga mögé menekül

Április 25-én egy fórumon Tamásiban azt mondta ( a videóban 56:12-től): „És eltöröljük a mentelmi jogot természetesen. Semmi értelme. Nyilván van Simonkáknak, Boldogoknak, társaiknak. […] Szóval nyilván a mentelmi jog az egy szükséges rossz. Egyébként vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak, ahol nem, nekünk nem lesz rá szükségünk, úgyhogy mi ezt eltöröljük.”

Később egy derecskei fórumon május 6-án megerősítette a korábbi ígéretét, sőt azt is elmondta, hogy nem veszi fel az EP-mandátumát (a videón 31:17-től): „A mentelmi jogot meg fogjuk szüntetni, ezt már több helyen mondtam. Bár egyébként lehet, hogy nekem például szükségem lenne rá, mert éppen harminc eljárást indítottak ellenem, és nyilván ez lesz a következő két évben is. De ennek ellenére sem fogom felvenni az európai parlamenti képviselői mandátumot, amivel egyébként járna ugyanúgy mentelmi jog.”

Magyar Péter a szentendrei kampányrendezvényén már Orbán Viktort fenyegette, amikor úgy fogalmazott (a videón 20:40-től): „Tisztelt Miniszterelnök úr, én a holnapi napon feljelentem önt mint miniszterelnököt, a Fidesz elnökét. Feljelentem önt aljas indokból, nagy nyilvánosság előtt elkövetett, jelentős érdeksérelmet okozó rágalmazásért. (…) Miniszterelnök úr, ne legyen gyáva, ne bújjon a mentelmi joga mögé. Találkozunk a bíróságon.”

Szintén a kormányfőt támadta Oroszlányban a Tisza Párt elnöke a választási kampány során, miközben a jobboldali sajtó munkatársait is fenyegette. Magyar Péter szó szerint azt mondta (a videón 19:49-től): „Jeleztem, hogy egyébként a választás után fel fogunk jelenteni minden propagandistát és mindenkit, aki egyébként hazudik. Most csak, idézőjelben, csak a miniszterelnök úrra van időm, úgyhogy még ma be kéne adnom a két feljelentést, még át kell olvasnom az autóban. Egyrészt ugye rémhírterjesztés miatt, másrészt rágalmazás miatt fogom dr. Orbán Viktort feljelenteni, és remélem, hogy nem lesz olyan gyáva, hogy a mentelmi joga mögé bújik. Meglátjuk, meglátjuk.”