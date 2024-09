Kedd reggel is ülésezett az árvíz elleni védekezés miatt létrejött operatív törzs - mondta Rétvári Bence. Magyarország a 2013 utáni legnagyobb árvízzel néz szembe, de ma már sokkal fejlettebbek a védelmi rendszerek, mint akkor - tette hozzá. 6-6,5 méterrel magasabb lesz a Dunán ezen a héten, mint múlt héten - hangsúlyozta a Belügyminisztérium miniszterhelyettese.

Egész Magyarország védekezik az árvíz ellen

Fotó: MTI/Balogh Zoltán

A szomszédos országokban sajnos halálos áldozatokat is követelt az árvíz.

Meg fogjuk védeni a magyar emberek biztonságát és vagyontárgyait - tette hozzá. Nem rövid távú védekezésre kellfelkészülni, mert az árhullám levonulása után is figyelni kell a gátakra.

390 kilométeren folyik a védekezés a Dunán, mindezek mellett 35 településen zajlik a védekezés.

Rétvári Bence arról is eszélt, hogy a vízügy mellett a katasztrófavédelem, a rendőrség és a büntetés-végrehajtási intézetek is részt vesznek az árvízvédelemben. Sok helyen maguk a rendőrök zsákolnak és segítik a védekezést. 1400 honvéd vesz részt a védekezésben. Rétvári elmondta, hogy a honvédek oda mennek, ahová hívják őket. Pilismaróton területvédelmi tartalékosok segítik majd a védekezést - tette hozzá. Az oktatás és az egészségügy mindezek mellett megfelelő módon működik. Köszönetet mondott Rétvári a polgárőröknek is.

A helyi védekezési kölktségeket az állam állja - mondta a miniszterehelyettes.

Rétvári Bence beszámolt arról is, hogy 2013 óta jelentős mértékű árvízvédelmi fejlesztés történt.

tMindezeknek az értéke 150 milliárd forint volt.

152 települést érintett a Duna-projekt elnevezésű árvízvédelmi projekt, ez 28 milliárd forinta került. 2022 júniusára fejeződött meg a Mosoni-Duna árvízvédelmi fejlesztése 30 milliárd forint értékben.

Alacsonyabb lehet a vízállás

Láng István arról beszélt, hogy 35-40 centiméterrel alacsonyabb lesz az idei tetőzés a Dunán, mint 2013-ban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgatója elmondta, hogy a társszervek nagyon jól működnek együtt, és így sikeres védekezést fognak végrehajtani.

Góra Zoltán, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság altárbornagya arról beszélt, hogy jelentős átcsoportosítás volt a szervezeten belül a védekezés miatt. A hivatásos tűzoltók 24-48 órás szolgálati rendben dolgoznak. Öt vármegyében (Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém, Pest és Vas vármegye) 24 -24 órás szolgálati rendszerre tértek át.