Magyarországon nyerheti el a WBO különleges övét a jövő bajnoka

Ahogy az Origo is beszámolt róla, az év elején a HELL Boxing Kings-re több mint 14 ezren jelentkeztek és Magyarország is ringbe szállt a bokszvilág legújabb különleges projektjében és végül kilenc magyar jutott be az egymillió dolláros versenybe.

Kovács „Kokó” István szerint a népszerű „celeb boxtematikájú” rendezvények és műsorok komoly szerepet játszanak abban, hogy a boksz visszatérjen a magyar közönség érdeklődési körébe, ami az ő visszavonulása óta és Erdei Zsolt pályafutásának lezárultával csökkent.

Kokó kiemelte, hogy ahhoz, hogy egy sportág népszerű legyen, szükség van karakteres egyéniségekre, amelyek most hiányoznak mind a profi, mind az amatőr bokszból.

A HELL Boxing Kings versenysorozat jelentős mértékben hozzájárulhat a sport népszerűsítéséhez. A versenysorozat egymillió dolláros (355 millió forint) összdíjazással zajlik. A magyar energiaital-gyártó jelentős támogatásának köszönhetően

tíz országban keresik négy súlycsoport bajnokait.

A döntőt december 22-én tartják a miskolci DVTK Arénában, profi szabályok szerint, 6x3 perces menetekkel. A verseny minden adásában celebek is részt vesznek, többek között Brasch Bence, Istenes Bence és Berki Mazsi, mellettük pedig kilenc magyar ökölvívó is ringbe lép.

A kategóriák győztesei százezer dollárt (35 millió forint) nyernek és felkerülnek a Boxrec.com profi ranglistájára.

Emellett megkapják a WBO különleges övét, amelyet először a HELL Boxing Kings számára hozott létre a világszervezet, jelezve, hogy a győztesekben potenciális jövőbeli bajnokokat látnak - írja a tenyek.hu.

A WBO öv. Fotó: tenyek.hu

A cím, amit a győztesek elnyernek, a "jövő bajnoka" (future champion) lesz, amely jelzi, hogy ezzel elindulhat profi karrierjük – tette hozzá Kokó, aki jelentős szerepet játszott a titulus bevezetésében. Ezen felül, a verseny nagyköveteként Roy Jones Jr., a sporttörténelem egyik legnagyobb bokszolója, jelen lesz mind a novemberi kezdetnél, mind a decemberi döntőn, és egy különleges meglepetéssel is készül. Kokó és Erdei Zsolt is részt vettek a DVTK Arénában megrendezett HELL Boxing King eseményeken, ahol Erdei tanítványa, Kiss Hunor Levente, Magyarország egyik legjobb nehézsúlyú bokszolója, szintén harcol a százezer dolláros díjért.

Meggyőződésem, hogy az ilyen események, mint a Sztárboksz és a HELL Boxing Kings rengeteget tehetnek a sportágunk népszerűsítéséért, sőt, már tettek is, mert amióta ezek a műsorok futnak, megteltek az edzőtermek. És ennek rövid időn belül az eredményekben is meg kell mutatkoznia

– mondta Erdei. Hozzátette, hogy a személyes szurkolás hatalmas motivációt ad a versenyzőknek, és már megkezdődött a jegyértékesítés, amiről minden részlet elérhető a HELL Boxing Kings weboldalán.