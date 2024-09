Magyarországra is begyűrűztek a luxus műfüves szobrok

Az 1960-as évektől kezdve a sportpályák borítására szolgálta a műfű, de az 1990-es évektől kezdve egyre inkább elterjedt a tájrendezésben is, különösen az Egyesült Államokban. A műfűvel kirakott állatfigurák is ekkor indultak hódító útjukra: előbb a köztéri művészet és a dizájn világában nyertek teret, de napjainkban már számos nagyvárosban ötcsillagos hotelek udvarait, milliárdosok otthonainak kertjeit és vadászbirtokokat is díszítenek.



Az időtlen szépséget, életörömöt és az élőlények szeretetét kifejező luxus műfüves szobrok látványáért ugyanakkor már nem kell a világ másik felére utaznunk. Mostantól kezdve már Magyarországon is rendelhetőek.



Biró Attila, a termékek kizárólagos hazai forgalmazója, a Grassbear alapítója elmondta, számos országban rendkívül divatossá váltak a különböző műfüves figurák, melyeknek csak a képzelet szabhat határt. Az érdeklődők száma már most magas itthon is. Minden előjel arra utal, hogy hamarosan hazánkban is lehet majd találkozni az életnagyságú állatszobrokkal.



„Az apró részletekbe menően kidolgozott állat- és egyéb műfűvel borított szobrok az önkifejezésnek egy különösen extravagáns módját jelentik. Új hangulatot kölcsönöznek a kertnek, a gyermekek imádják, de az üzleti partnereket is le lehet nyűgözni velük. A Grassbear termékei 2010 óta készülnek Ázsiában. Az óriás szobrok jellemzője az igényesség, az aprólékos kidolgozás és a tökéletességre való törekvés. Mivel kizárólag kézzel készülnek, egyedülállóak az egész világon, túlzás nélkül nevezhetőek művészeti alkotásnak” – mutatott rá a szakember.



Több milliós tétel is lehet egy szobor



A fentebb említettek miatt egy-egy termék elkészítési ideje a bonyolultságtól és mérettől függően pár naptól akár két hétig is eltarthat. Mivel a szobrokat konkrét megrendelés alapján gyártják és importálják Magyarországra, azokra várólista van. A várakozási idő akár a három hónapot is elérheti.



A Grassbear kínálatában az induláskor 50 különböző szobor érhető el. Van köztük számos állatfigura, a teljesség igénye nélkül például pajkos mókus, hatalmas elefánt, oroszlán vagy őzike is. De a kínálatban megtalálhatóak sakkfigurák, különböző növények, gomba, és még egy Forma-1-es autó is. Utóbbinak az ára 25 ezer dollár, vagyis átszámítva több mint 9 millió forint. Biró Attila megjegyezte, ez az összeg is jól mutatja, hogy mennyire exkluzív termékekről van szó. A kínálatban szerencsére léteznek olyan szobrok is, melyekhez jóval olcsóbban is hozzá lehet jutni.



Jó hír, hogy a kisebb méretű alkotások megfizethető áron elérhetőek.



A műfüves szobrok mellett szól még, hogy gondozásmentesek és abszolút időtállóak. A termékek váza fém és üvegszál kombinációjával készül, így rendkívüli módon ellenáll a kopásnak és egyéb sérüléseknek. Stabilak, ellenállnak a borulásnak és a mászásnak. Mindezen tulajdonságok biztosítják, hogy hosszú évekig, akár évtizedekig ékességei legyenek egy-egy kertnek.