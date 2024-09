Már ma délutántól újabb változás jön az időjárásban

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

Az erősen felhős, vagy borult égből eleinte sokfelé várható újabb esőzés, majd délután kelet felől megkezdődhet a felhőzet szakadozása, és ekkortól - keleten - némi napsütés is várható. Az északias szél élénk, a Dunántúlon továbbra is erős, olykor viharos lesz. 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedd

A ködfoltok feloszlása után változóan felhős időre számíthatunk, és már csak néhol fordul elő zápor. 20 fok köré melegszik a levegő. Élénk lesz az ÉK-i szél.



Szerda

Változóan felhős idő ígérkezik, helyenként esővel és záporokkal. Hajnalban pára- és ködfoltok alakulhatnak ki. Az északkeleti szél több helyen élénk lesz. A hőmérséklet hajnalban 6 és 13 fok között, délután pedig 19 és 25 fok között alakul.



Csütörtök

Változó felhőzetre és napsütésre van kilátás. Helyenként, különösen a nyugati és délnyugati területeken, eső és zápor is előfordulhat. Az északkeleti és keleti szél több helyen élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között, míg a legmagasabb 20 és 25 fok között alakul.



Péntek

Változóan felhős idő várható, de napsütéses időszakok is lesznek. Helyenként záporok is kialakulhatnak. A keleti szél sok helyen lesz élénk, időnként erős lökésekkel kísért. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, kellemes kora őszi időre van kilátás.