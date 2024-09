Még néhány nap, és visszasírjuk a mostani meleget

A Köpönyeg.hu előrejelzése:

Hétfő

A tanév első napján sok napsütés lesz, a hőmérséklet 32-36 fok között alakul. Néha élénk északkeleti szél frissítheti fel a levegőt, de összességében nagyon meleg idő várható. Csapadék nem valószínű.



Kedd

A kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett túlnyomórészt napos időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Néhol megélénkülhet a szél. Hajnalban a hőmérséklet jellemzően 18 és 23 fok között alakul. Délutánra 32-37 fok közötti forróságra számíthatunk.



Szerda

Továbbra is forróságra és szárazságra kell számítani, a hőmérséklet 32-37 fok között alakul. Az aszály továbbra is sújtja hazánkat, csapadék nem várható. Néhol élénk szél frissítheti a levegőt.



Csütörtök

Túlnyomórészt napos idő várható, helyenként gomoly- és fátyolfelhők megjelenésével. Csapadékra nem kell számítani. Néhol élénkebbé válhat az északkeleti, keleti szél. A hajnali hőmérséklet általában 18 és 23 fok között alakul, de a hűvösebb területeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A nappali csúcsértékek 31 és 37 fok között várhatók.



Péntek

Napos, száraz időre számíthatunk, gomoly- és fátyolfelhőkkel az égen. Helyenként már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar. A hőmérséklet 30 és 35 fok között alakul, kissé enyhülve a korábbi rekkenő hőséghez képest.

Hétvége

A szakemberek szerint komolyabb mennyiségű csapadékra a hétvégén számíthatunk, amikor a hőmérséklet maximuma még 30 fok felett valószínű, de a következő héten fokozatosan csökken a hőmérséklet, felhős, esős idő valószínű.