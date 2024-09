Az adófelajánlások alapján megrendült az emberek bizalma a külföldről finanszírozott NGO-kban

2024-ben több mint 1,7 millió adófizető ajánlotta fel adója 1%-át különböző civil szervezeteknek, összesen több mint 17 milliárd forint értékben. A legnagyobb támogatást a Partizán kapta, őt követi az Országos Mentőszolgálat Alapítvány. Megnézték, hogy a rendkívüli nemzetközi befolyással bíró, külföldi finanszírozású NGO-k támogatása hogyan alakult, és azt láthatjuk, hogy a magyar adófizetők nemhogy növelték volna a támogatásukat az irányukba, épphogy 2024-re inkább csökkentették. Az adatokból szépen kirajzolódik, hogy a baloldali álcivil szervezetekbe egyre kevésbé bíznak a magyar emberek. Kik, mennyi támogatást kaptak a magyar adófizetőktől?

Az Eötvös Károly Közpolitikai Alapítvány, amely az @OpenSociety Foundations egyik fő hazai kedvezményezettje, az elmúlt években több tízmillió forint támogatást kapott Soros György alapítványaitól.

Ugyanakkor 2024-ban mindössze 10 magyar adófizető ajánlotta fel nekik adója 1%-át, ami csupán 87 ezer forint támogatást jelentett. Ez a szám azt mutatja, hogy bár a szervezet jelentős külföldi támogatásokban részesül, a hazai társadalmi támogatottsága rendkívül alacsonynak is tekinthető mostani szempontunkból.

A Transparency International Magyarország @anticorruption szintén egy külföldről támogatott szervezet, amely rendszeresen korrupciós jelentéseket tesz közzé, és kritikáit főként a magyar kormány tevékenységére irányítja. Ennek ellenére 2024-ban mindössze 329 ember támogatta a szervezett, ami 4,9 millió forintot jelentett. Támogatottsága csökkenő tendenciát mutat, 2023-ban ez a szám még 387 támogatót jelentett és 5,5 millió forintot.

A teljes büdzsét tekintve számunkra az látszik, hogy a szervezet nem működne a magyar emberek támogatásából.

A K-Monitor Közhasznú Egyesület @k_monitor szintén hasonló helyzetben van. A szervezet, amely a korrupcióellenes harcot tűzte zászlajára, mindössze 116 adófizetőtől kapott támogatást, összesen 1,7 millió forint értékben. Ez az összeg szintén messze elmarad attól a támogatástól, amelyet külföldi szervezetektől kaptak, beleértve a National Endowment forDemocracy-t és a The Sigrid Rausing Trust-ot. A K-Monitor működésének jelentős részét ezek a külföldi források biztosítják, nem pedig a magyar lakosság támogatása. Szintén csökkenőben van a társadalmi támogatottsága, hiszen 2023-ban 144 fő támogatta őket, szemben az idei 116-al. A Magyar Helsinki Bizottság @hhc_helsinki, amely a liberális jogvédő mozgalmak egyik legismertebb szervezete, 2024-ben 695 adófizetőtől kapott támogatást, összesen 8,5 millió forint értékben. Érdekességként itt is érdemes megjegyezni, hogy 2023-ban még 10 millió forintnyi összeget kaptak 1 százalékos felajánlásból, és sokkal több ember is támogatta őket.

Az Amnesty International Magyarország @AmnestyHungary is gyakran hivatkozik arra, hogy a civil társadalom támogatását élvezi, azonban a valóság mást mutat.

2024-ben mindössze 385 adófizető ajánlotta fel adója 1%-át, ami összesen 3,8 millió forintot jelentett. Ez az összeg eltörpül a nemzetközi szervezetek – például az Európai Bizottság – által nyújtott támogatások mellett, amelyek nagyságrendekkel nagyobbak. Kijelenthető, hogy Magyarországon működő külföldről támogatott civil szervezetek társadalmi beágyazottsága rendkívül alacsony. Bár gyakran hivatkoznak arra, hogy a magyar társadalom nevében szólalnak fel, valójában csak egy nagyon szűk réteg támogatja őket.

Az adófelajánlások alapján megrendült az emberek bizalma a külföldről finanszírozott NGO-kban



Bár a „baloldali civil egyesületek, alapítványok” –külföldről, főként Soros György által finanszírozott civil szervezetek – gyakran hangoztatják, hogy a magyar társadalom nevében… pic.twitter.com/OMYfUYZqHw — Tűzfalcsoport 🇭🇺 (@tuzfalcsoport) September 18, 2024

