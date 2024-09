Menczer Tamás: Fölrakjuk a migránsokat a buszra, és letesszük őket von der Leyen asszonynál

Menczer Tamás a Facebook oldalán tett közzé egy videórészletet arról, hogyan faggatta a baloldali sajtó a kötcsei találkozó előtt. A migránsok kapcsán érkezett kérdésre azt mondta, hogy

azt akarják, hogy engedjük be őket. Mi beengedjük, fölrakjuk a buszra, és lerakjuk Ursula von der Leyen irodájának bejáratánál. Ez a tervünk.

Buszra teszik a migránsokat

A baloldali újságíró azzal próbálta zavarba hozni a Fidesz kommunikációs igazgatóját, hogy azt mondta erre, hogy ez az európai uniós jogszabályok megsértése, hiszen ha valaki Magyarországra bejön, akkor itt kell levezetni az eljárást. Menczer Tamás erre azt mondta:

nem. Itt ugye egyáltalán nincs szó jogról, ez fontos. Ha a jogról beszélnénk, akkor erről az egészről nem beszélnénk, hiszen a határt megvédeni kötelező, mi ezt tesszük, és minket ezért támadnak politikailag. Tehát, ha a jogot nézzük, mindenki régóta tudja, hogy nekünk igazunk van. Itt politikáról van szó. Ők azt akarják, hogy engedjük be őket. Mi beengedjük, fölrakjuk a buszra, és letesszük von der Leyen asszonynál. Ez a tervünk.

A kormány jogi lépéseket tervez Brüsszel ellen, amiért ránk akarják kényszeríteni a migránsok betelepítését.

Fotó: Alessandro Serranò / AFP

A kormányt kötelezi a magyar emberek érdeke és akarata

A kommunikációs igazgató azt is elmondta, hogy

"minket a magyar emberek érdeke és a magyar emberek biztonsága kötelez. De hogyha most ezt ennyiszer kérdezi, akkor hosszabban, lépjünk egyet vissza. Nekünk volt tranzitzónánk a határon, amelyet most velünk bezáratták, most meg már javasolják. Azt mondták, hogy ez egy zárt tranzitzóna, ami mindig hazugság volt. Szerbia irányába mindig nyitott volt. Azt mondták, zárjuk be. Jó, bezárt. Azt mondtuk, hogy a belgrádi nagykövetségen lehet beadni a menekültkérelmet. Azt mondták, ez se jó. Mindenáron azt akarják, hogy engedjük be őket. Ezzel párhuzamosan mi 2 milliárd eurót, 800 milliárd forintot költöttünk eddig arra, hogy megvédjük a határt és ezeket az embereket ne engedjük be. Akik utána Németországban az utcabálon, leszúrják, azt hiszem a háromgyerekes anyát, meg nem tudom még ki mindenkit. Németországban megöltek egy fiatal srácot, a gyanú szerint azért, mert kereszt volt a nyakában, tudja? Ez a helyzet. És mi ezeket az embereket nem akarjuk beengedni, ha ők akarják, mi beengedjük, fölrakjuk a buszra, és elvisszük ajándékba".