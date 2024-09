Magyarország a tizenegyedik európai ország, amely korlátozza az iskolai mobilhasználatot

A tanévkezdés új intézkedése körül sok álhír terjeng, de most tisztázzuk a tényeket! – írta legújabb bejegyzésében Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára.

Sok hazai és nemzetközi kutatás is bebizonyította, hogy a mobiltelefon-használat káros a diákokra nézve.

Magyarország a tizenegyedik európai ország, amely valamilyen korlátozást vezet be az iskolai mobilhasználat körében.

A szülők és a magyar társadalom túlnyomó többsége is egyetért a korlátozással.

Oktatási célra továbbra is lehet használni a mobiltelefont, az iskolák pedig jelentős mozgásteret kaptak, mindenhol a saját igényekre szabva hozzák meg a szabályokat.

Végezetül az sem vitás, hogy egy jogszabályokat be nem tartó, azokkal nyíltan szembehelyezkedő igazgató nem irányíthat egy állami intézményt, hiszen a rendelet a gyermekek tanulását és a pedagógusok munkáját segíti – zárul a bejegyzés.

Mi lesz az iskolai mobilhasználattal?

Szeptember 2-án életbe lépett a kormányrendelet, amely szerint az általános és középiskolások kötelesek leadni az internetezésre alkalmas eszközöket. A szülők támogatják az intézkedést, a diákok egy része kijátszaná a rendszert. „Ezt egy egészen jó ötletnek tartom!” – ezt mondta az az édesapa a Magyar Nemzetnek a mobiltelefonok és okoseszközök iskolai korlátozásáról, aki reggel vitte gyerekét iskolába a IX. kerületben.

A kormány már augusztusban megjelentette a rendeletet, gyakorlatban azonban hétfőn lépett életbe. Ez alapján az internethozzáférésre alkalmas eszközöket, mint például okostelefont, vagy okosórát ezentúl nem tarthatnak maguknál iskolaidőben az általános- és középiskolás diákok. Azokat le kell adni tanítás előtt, majd iskolaidő után újra felvehetik a tanulók.

A Magyar Nemzet sorra kérdezte meg a gyermeküket iskolába elkísérő szülőket a rendelkezésről, a válaszaik alapján pedig nagy siker az új szabályozás.

Teljesen egyetértek vele, iskolában nincs szükség arra, hogy videót nézegessenek, üzeneteket küldjenek a gyerekek

– fejtette ki egy édesanya. „Teljes mértékben egyetértek, én is pedagógus vagyok” – válaszolta egy másik nő. Meglepő módon a diákok egy része is helyesli a döntést, azonban többen arról számoltak be, hogy társaik kijátszanák a rendszert, mert a szabadság korlátozásának élik meg a szabályozást.