Elütötték a rendőrök elől menekülő részeg motorost

Május 18-án egy táti férfi Tokodon egy kocsmában italozott, majd ezután elindult motorral Tátra. Mikor a településre ért, az arra járőröző rendőrök a Határ utcában felfigyelek rá, mivel a motor rendszáma meglazult, emiatt pedig a fellibbent.

Emiatt a rendőrök ellenőrizni akarták a motorost, ezért utána mentek, de amikor bekapcsolták a szirénát, a férfi menekülni kezdett. Csakhogy olyan részeg volt, hogy nem vett észre egy elsőbbség adás táblát és neki csapódott egy szabályosan közlekedő autónak.

Az autó eleje a motor bal oldalának ütközött. A motoros a baleset következtében elvesztette az egyensúlyát és az útra zuhant.

Ezután a részeg motorost elfogták a rendőrök.

A férfit pénzbüntetésre ítélhetik, és eltilthatják a vezetéstől.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, egy nő vezetés közben lecsúszott az útról, és több táblát kidöntve a Dunába hajtott. Nem véletlen, vezetés előtt whiskyt ivott. Csodával határos módon súlyosabb sérülés nélkül megúszta.

Korábban egy férfit a rendőrök előállították, mert eltiltás alatt, részegen és bedrogozva vezette a kocsiját Kiskunhalason. Délután azonban újra volán mögé ült, pedig még bódult állapotban volt. Egy előzés közben összeütközött egy szemből jövő autóval. A balesetben mindkét utasa megsérült, az egyiküknek maradandó fogyatékossága lett.

Egy debreceni férfi a munkahelyi tréning során veszélyeztette kollégái életét azzal, hogy részegen vezetett. 120-szal száguldott, és driftelt egy sofőr Dombóváron, közvetlenül azután, hogy több sört is megivott. A kanyarokat kézifékkel driftelve vette be, a megengedett négy helyett öt utast szállított, ezen kívül vezetés közben telefonált, és még sörözött is. Biztonsági övet sem a sofőr, sem utasai nem használtak. A sofőr több kocsit megelőzött úgy, hogy azok kénytelenek voltak lefékezni.

Három éve pedig egy részeg sofőr elütött egy szabályosan közlekedő gyalogost, és a sorsára hagyta.