Müpa 2025: jövőre sem lesz hiány világsztárokban

Az évad művésze, Kelemen Barnabás régi barátjával és muzsikustársával, a klarinétvirtuóz Andreas Ottensamerrel lép színpadra, de a koncerten a Kelemen művészdinasztia egyik ifjabb tagja, Gáspár is szerepet kap majd. Az orgonarajongóknak is tartogat csemegét az új év, mégpedig a francia Olivier Latry és szintén orgonista felesége, Shin-Young Lee közös koncertjét, amelyen a fenséges orgonamuzsika mellé a mozambiki Idio Chichava és a francia Benjamin Millepied jóvoltából balettprodukció társul.

Budapest Bár. Fotó: Erdélyi Gábor

Az igencsak erős komolyzenei kínálat mellől 2025-ben sem maradnak el a könnyedebb műfajok. A szemfülesek már több zenekar turnéjának programjában is felfedezhették a Müpát mint helyszínt: a bécsi downtempo színtér legfontosabb párosa, Kruder & Dorfmeister valamint Ólafur Arnalds és Janus Rasmussen izlandi elektronikus zenei duója, a Kiasmos müpás koncertjének dátumát is sokan bevésték már a naptárjukba. Budapesten indítja BURN Tour 25 címre keresztelt turnéját Lisa Gerrard és a Dead Can Dance turnébillentyűse, Jules Maxwell, a rendkívül sokoldalú IAMYANK pedig harmadik nagylemezét mutatja be a Fesztivál Színházban. A Budapest Bár a régi idők pesti hangulatát hozza el, a nyárindító Hey, June! fellépői közt pedig megtaláljuk Halász Kolost, azaz Co Lee-t, a Konyhát, a Boggie és Petruska kettőséből született HUNCLORIQUE produkciót, de itt lesz Mehringer Marci és együttese is.

David Bowie utolsó társszerzője, az avantgárd nagyzenekari jazz megújítója, Maria Schneider 2022-es meghiúsult koncertje után végre tényleg érkezik Budapestre, ráadásul a kiváló zenészekből álló Oslo Jazz Ensemble kíséretében. A tavaly elhunyt jazzlegenda, Wayne Shorter öröksége előtt tisztelegnek egykori kvartettjének tagjai, Danilo Pérez, John Patitucci és Brian Blade. A trióvá fogyatkozott formációhoz Ravi Coltrane csatlakozik néhány szám erejéig. 2025-ben a trombita kerül a Jazztavasz fókuszába: itt lesz a nem kevesebb mint tizenegy Grammy-díjjal büszkélkedő Philip Lassiter, fotóművészete után zenei tehetségét is megmutatja Till Brönner, a záróesten pedig először hallhatjuk Magyarországon a jazztrombitások jövő generációját képviselő Theo Crokert. Természetesen a színtér hazai szereplői is szép számmal képviseltetik magukat: a Jazz Showcase napközben ismét a műfaj feltörekvő ifjú tehetségeinek ad lehetőséget, esténként pedig már befutott jazzistákat hallhat a közönség, míg a Jazzműhely sorozatban Oláh Krisztián a negyedik lemezét mutatja be, Tony Lakatos pedig koreai zenésztársakkal muzsikál együtt.