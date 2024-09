Mutatjuk mikor csökken ismét a benzin ára

Néhány napja beszámoltunk róla, hogy tovább csökken a benzin ára Magyarországon. Most ismét jó hírek érkeztek a világpiacról, viszont általános árcsökkenésről nem beszélhetünk, mivel a gázolaj ára nem változik. Kérdéses, hogy a benzinnél tapasztalható 5 forintos árcsökkenés megjelenik-e a kiskereskedelmi árakban, mivel a benzinkutak nem mindig adják tovább a nagykereskedelmi árcsökkentést a vásárlóknak. Az, hogy ez alkalommal hogyan reagálnak, csütörtökön derül ki.

A jelenlegi átlagárak a következők:

95-ös benzin – 596 Ft/liter, gázolaj – 600 Ft/liter. Fontos megjegyezni, hogy ezek átlagárak, és a tényleges kiskereskedelmi árak néhány forinttal eltérhetnek ezektől. Ha az 5 forintos benzinár-csökkentés átgyűrűzik,

az autósok akár 590 forint alatti árakkal is találkozhatnak a benzinkutakon. A gázolaj esetében 598 forint körüli árak várhatóak.

Januártól mostanáig a benzin ára nagykereskedelmi szinten 33 forinttal, a dízelé pedig 17 forinttal emelkedett. Ebből 41 forint a januári kötelező jövedékiadó-emelésnek tudható be. Enélkül a benzin ára 8 forinttal csökkent, míg a dízelé 24 forinttal mérséklődött. Az utóbbi időszak 20–40 forintos literenkénti drágulása miatt egy átlagos, 50 literes tankolás 1000–2000 forinttal kerül többe, mint tavaly decemberben. Pénteken újabb üzemanyagár-döntés várható, ami akár jelentősebb árcsökkenést is hozhat, mivel az olaj ára keddről szerdára nagyot esett, és a korábbi 77-78 dollárról most 73 dollár alá süllyedt. Ezt némileg ellensúlyozza, hogy a dollár-forint árfolyam romlott, így szerdán két forinttal drágábban, 356,5 forintért lehetett dollárt venni, mint hétfőn - írja a vg.hu.