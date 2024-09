Mutatjuk Orbán Viktor legújabb bejelentéseit - élőben a kormányfői interjú

Orbán Viktor elmondta, hogy fenn kell tartanunk a kapcsolatainkat keletre és nyugatra is.

Az elmúlt 30 évben a semlegesség kimaradt a magyar beszédből, és Magyarország nem nézheti a gazdaságot a politika szemüvegén keresztül.

Szövetségeseket kell gyűjteni a hasonló gondolkodású országok között, így Spanyolország kormányfője is arról beszélt, hogy a védővámok elhibázott lépések - tette hozzá. Az autógyártók is arról beszéltek, hogy ők is ellenzik a védővámokat. A bizottság továbbra is védővámokban gondolkodik - tette hozzá.