Mobilgáttal készülnek az áradásra Nagymaroson

Nagymarosnál azt várják, hogy holnap délutánra kilép a Duna a medréből, egyes partszakaszok teljesen víz alá kerülhetek. Ezért is volt fontos, hogy már

napokkal korábban elkezdték egy mobilgát építését, ami egész Nagymaros mellett húzódik majd.

Az elsőfokú védelmi készültséget abban a pillanatban fogja elrendelni a polgármester, amikor a folyó kilép a medréből. Innentől kezdve különféle korlátozó intézkedések léphetnek majd érvénybe - hangzott el a Hír TV műsorában.

Nagymaros mellett Kismaroson is napok óta tart a védekezés, homokzsákokat raknak és le fogják zárni az utcákat. A védekezés miatt holnap Kismaroson a szemétszállítást is átfogják szervezni. Nagymaros és Visegrád között holnap délig jár biztosan a komp.

Az Origo is beszámolt róla, hogy Közép-Európában több helyen is gondot okoznak az áradások, Csehországban 250 ezer háztartás maradt áram nélkül a viharok miatt. Ausztriában pedig a nagy mennyiségű hó okoz gondot, ami - ha elolvad - akkor még tovább súlyosbíthatja a jelenlegi árhelyzetet.

Az áradás hamarosan eléri a fővárost is. Amint a Magyar Nemzet beszámolt róla, Karácsony Gergely a közösségi oldalán arról beszélt, hogy az előrejelzések szerint a jövő hét második felében éri el az árhullám Budapestet,bami lassú lefolyású lesz, mivel van folyamatos utánpótlása.

Több településen is el kellett már kezdeni a gátak megerősítését homokzsákokkal, mivel a Duna egyes szakaszain gyorsabban emelkedik a víz, mint ahogy arra számítottak. A munkálatokat több helyen már tegnap elkezdték, de a mai nap is várják a segítő kezeket a védekezéshez. Dunaalmáson mér tegnap megkezdték a védekezést - írja a Magyar Nemzet, a helyi polgármester posztjára hivatkozva. A településvezető megköszönte a segítséget az önkéteseknek, és ezen kívül azt is bejelentette, hogy vasárnap reggel 8 órától folytatódik a munka a település református templománál.