A németek a határellenőrzés visszaállításával beismerték, hogy Orbán Viktornak 2015 óta igaza van

Anélkül, hogy irreális vágyakat dédelgetnénk, muszáj hinnünk abban, hogy jobb belátásra térnek Brüsszelben is. Ez azonban azzal a hozzáállással aligha várható, ami most jellemzi az Európai Uniót. Mire lenne szükség? A válasz ott van az Unió alapítóinak szándékában, a demokrácia komolyan vételében: szövetség az európai emberek békéjéért és biztonságért. Amit hazánk is tett és tesz.

Ha ezt komolyan vennék a brüsszeli döntéshozók, akkor egyúttal be kellene ismerniük azt is, hogy Orbán Viktornak igaza volt, nem lehet az emberek érdekével szemben politizálni.

A brüsszeli kettős mérce szerintem nem megszűnni fog, hanem okafogyottá fog válni, ami abból következik, hogy míg Magyarország kitart helyes álláspontja mellett, addig a mostani elfogult brüsszeli politikai elit idővel eltűnik majd.

Afgán migránsok

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP

Várható változás a Magyarországra kiszabott büntetés tekintetében, vagy nem?

Miként a bevándorlás kérdésében most Németország lépése fordulatot jelent, úgy a kiszabott büntetés kérdésében is hasonló módon "a lassú víz partot mos elvből" kell kiindulnunk. Magyarország nem fogja feladni a magyar emberek érdekét képviselő politikáját, miközben Európa-szerte a valósággal kénytelenek szembesülni az emberek, ami pedig nyomást fog helyezni a politikusokra, döntéshozókra. Vagyis csak idő kérdése, mikor látják be, hogy ki kell fizetniük Magyarországnak a külső határ védelméből eredő költségeinket, hiszen egész Európát védjük. És azt is be kell látniuk idővel, hogy teljességgel hibás az EU migrációs politikája. Itt még nem tartunk, de a német határellenőrzés kijelölte az utat.

A következő időszakban egyébként fokozódhat akár a migrációs nyomás, akár a migránsok által elkövetett bűncselekmények száma?