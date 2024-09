Nézőpont Intézet: A kormánypártok nemcsak a legnépszerűbbek, de a legnagyobb tartalékkal is rendelkeznek

A Nézőpont Intézet tézise szerint a Fidesz egyértelmű győzelmet aratna egy országgyűlési választáson. A kormánypártok nemcsak a legnépszerűbbek, de a legnagyobb tartalékkal is rendelkeznek. Nagyjából 300 ezer olyan magyar választópolgár szimpatizál a Fidesz-KDNP-vel, aki egyelőre nem biztos abban, hogy részt venne egy országgyűlési választáson, ha azt most vasárnap tartanák. A teljes felnőtt népességben így mintegy 2,8 millió mozgósítható szimpatizánsa és a Nézőpont Intézet által mért 70 százalékos részvételi hajlandóság mellett 2,5 millió jelenleg is aktív szavazója van a kormánypártnak - olvasható. Érdekességként emelték ki, hogy a Tisza Párt a kormánypártoknál kevesebb tartalékkal rendelkezik, mintegy 170 ezer szimpatizánsa nem biztos a választási részvételben. A teljes felnőtt népességnél kevesebb mint 2,2 millió szimpatizánsa és csaknem 2 millió aktív szavazója van jelenleg. A 2026-os országgyűlési választás kimenetele szempontjából döntő jelentőségű lehet, hogy a kormánypártok miként tudnak mozgósítani.

Ha a jelenleg inaktív szimpatizánsait mobilizálni tudja a Fidesz, akár ismét a 2022-es választáson szerzett szavazatok számának (belföldön 2,8 millió) közelébe kerülhet

- írták.

A Nézőpont Intézet negyedik tézise szerint négypárti lenne a parlament "most vasárnap". Ha "most vasárnap" lenne a választás, a Fidesz-KDNP és a Tisza Párt képviselői mellett csak a Demokratikus Koalíció és esetleg a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe. Az év elején még 14 százalékos DK Gyurcsány Ferenc mostani aktivizmusa mellett is csak a parlamenti küszöb felett maradásért küzd. Rajta kívül csupán a Mi Hazánknak sikerült stabilizálnia a szavazótáborát a bejutási küszöb felett - ismertette kutatásának eredményét a Nézőpont Intézet.