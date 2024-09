Több mint 40 ezren kapcsolódtak ki nyáron az Erzsébet-táborokban

Fotó: Origo

Biztonsági szolgálat ügyelt arra, hogy illetéktelenek ne zavarhassák meg a gyermekek táborozását. Ezt a célt szolgálja Zánkán és Fonyódligeten is a kerítés, továbbá a 24 órás kontrollal működő biztonsági kamerarendszer is. Minden turnusban vészhelyzeti parancsnok is szolgált, akinek elsődleges feladata az azonnali intézkedés megszervezése, valamint egy esetleges vészhelyzeti koordináció volt. Vészhelyzeti intézkedésre nem volt szükség - ismertette a családokért felelős államtitkár.

Kitért arra is: a balatoni – zánkai és fonyódligeti – vakáció során napi ötszöri étkezést biztosított az Erzsébet Alapítvány. 10 hét alatt egyebek mellett mintegy 65 tonna zöldséget és gyümölcsöt, 35 tonna húst, továbbá mintegy 770 ezer sós és édes péksüteményt fogyasztottak el a táborozók, ebédre vagy vacsorára pedig több mint 11 tonna száraztészta főtt ki. A kiszolgálás során a glutén-, laktóz- és tejfehérjementes, valamint a vegetáriánus étkezésekre is figyelemmel voltak a szervezők. A menüket dietetikus és élelmezési szakember állítja össze minden évben.

Megemlítette azt is, hogy

az Erzsébet-táborok a felújítások óta négyévszakossá váltak: a Zánkai Erzsébet-tábor szeptember 9. és 27. között osztálykirándulásoknak ad otthont hétfőtől szerdáig, valamint szerdától péntekig tartó turnusokban.

A zalaszabari gyógyító táborok decemberig tartanak, november közepétől pedig karácsonyi táborokat szervez az Erzsébet Alapítvány Zánkán.

A kormány a jövőben is támogatja a magyar családoknak kedvezményes kikapcsolódási lehetőséget nyújtó Erzsébet-táborok működését - hangsúlyozta közleményében Koncz Zsófia.