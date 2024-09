A polgárőrök élen jártak az árvízi védekezésben

Nyitrai Zsolt hangsúlyozta, hogy

Magyarországon több mint 67 ezer polgárőr teljesít szolgálatot, akik a kormány stratégiai partnerei és szövetségesei.

Kiemelte, hogy az elmúlt napokban még inkább felértékelődött a polgárőrök szerepe és feladata, élen jártak az árvízi védekezésben, ott voltak a gátakon. Hála és köszönet illeti azt a több ezer polgárőrt, akik még nagyon sokak mellett hősiesen vettek részt a katasztrófa elhárításában - fűzte hozzá.

Magyarország büszke lehet a polgárőreire, Magyarország megcsinálta

- hangoztatta Nyitrai Zsolt. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a videóban szintén köszönetét fejezte ki a polgárőröknek, akik "ott voltak akkor, amikor a gátra kellett menni és a homokzsákokat kellett pakolni és akkor is, amikor éjszaka kellett felügyelni, illetve amikor útvonalat kellett biztosítani".

Az ő munkájuk is kellett ahhoz, hogy Magyarországon sikeres legyen a védekezés az árvíz ellen

- hangsúlyozta. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke arról beszélt, hogy

5000 fővel vettek részt az árvízi védekezésben, melynek első szakaszában a polgárőrök fizikai munkát végeztek, homokzsákokat töltöttek, majd később a gátak védelmében gátőri, jelzőőri és vagyonvédelmi feladatokat láttak el, közel 50 ezer árvízvédelmi szolgálati órát teljesítettek.

"Köszönet a polgárőröknek és a remek állami védekezésnek" - mondta az OPSZ elnöke.

Ahogyan arról korábban az Origo beszámolt, reggel 5 órától újra szabad az autósforgalom előtt a pesti és a budai alsó rakpart. A BKK tájékoztatása szerint péntektől újra teljes vonalon közlekednek a 2, a 2B és a 23 jelzésű villamosok, ugyanakkor a 4-6 villamosok nem állnak meg a Margitszigetnél, és a sziget lezárása miatt továbbra sem közlekedik a 26-os és a 226-os autóbusz.

A Margitsziget kizárólag gyalogosan és csak az Árpád híd felől közelíthető meg - hívták fel a figyelmet.

A Duna áradása rengeteg uszadékot, vagyis mindenféle szemetet, iszapot, fadarabot sodort magával az elmúlt napokban. Emellett olyan állatokkal is gyakrabban találkozhattunk, amelyek egyébként ritkán láthatók. Arról is írtunk, hogy az árvíz után is hatalmas a rendőri készültség Budapesten.