Belehajtott egy autó egy óvodába Óbudán

A Budapesti Autósok egyik olvasója küldte be a portálnak az esetet, amit fedélzeti kamerája rögzített.

Az eset szemtanúja azt is leírta, a sofőr szándékosan töbször is nekiment kocsijával az óvoda kerítésének, majd ezután - bár a felvételen már nem látszik - majdnem egy gyalogost is elütött a járdán, majd az utca végén kikanyarodott a Kiscelli utcára.

Egy érdekes tudatállapotban lévő autós az épület és az óvoda kerítése között oda vissza csapta az autót, ez látszik is a felvételen. Ami nem: Az utca végén felhajtott a járdára, majdnem elcsapva egy gyalogost, majd tovább hajtva elkanyarodott. Az utca végén kikanyarodott a Kiscelli utcára (az sem ment simán), azt nem láttam hogy a parkoló autóknak nekiment-e

- írta a beküldő a videóhoz.

Legutóbb az Origo arról is beszámolt, felnyitott platóval ütközött az M1-es egyik felüljárójának egy teherautó Hegyeshalomnál. Encsnél pedig a forgalommal szemben száguldozott egy autó.

Korábban megírtuk, hogy a Bpiautosok.hu olvasója Szikszó és Encs között rögzített életveszélyes jelenetet az M30-ason. Egy Skoda Fabia nagy sebességgel száguldozott a forgalommal szemben, a sofőr nem nagyon törődött a szemből érkező forgalommal. A felvételt a rendőrség is megkapta.

Arról is beszámoltunk, hogy több autónak és fának nekiütközött, csaknem halálra gázolt egy embert, majd a Colorádói Egyetem futballpályáját felszántva állt csak meg az őt üldöző rendőröknek szeptember elején egy autós ámokfutó. A 48 éves Karl E. Haglund hétfő kora este kezdett bele az ámokfutásba, kisteherautójával legalább két autónak, több fának és táblának is nekiütközött a boulderi Folsom Field közelében - írta a New York Post. Haglundot állítólag többen próbálták megakadályozni, hogy elhajtson, de nem sikerült nekik, Haglund ezután csaknem halálra gázolt egy járókelőt. Ekkor már a boulderi rendőrök is üldözőbe vették, de a férfi nem állt félre, sőt behajtott a Colorádói Egyetem futballpályájára, majd ott megállt.