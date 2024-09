Oktatási céllal továbbra is lehet mobiltelefonokat használni az iskolákban

Varga-Bajusz Veronika annak kapcsán, hogy az idei tanévkezdés egyik fő témája a mobiltelefon-használat volt, a műsorban azt mondta:

a mobiltelefon-korlátozással kapcsolatos új szabályok bevezetését felmérések előzték meg, ezek pedig azt mutatták, hogy mind a szülők, mind az oktatók egyetértenek az intézkedésekkel.

Illusztráció. Fotó: Hans Lucas via AFP

Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormányrendelet nemcsak egy világszerte aktuális helyzetre reflektál, hanem korábbi gyakorlatokat szabályoz le, sok magyarországi iskolában ugyanis már korábban kezelték a rendelethez hasonló módon a mobiltelefonok használatával kapcsolatos problémákat. Az államtitkár ezzel együtt kijelentette: a rendelet pusztán a nem oktatási célú mobilhasználat esetében fogalmaz meg tiltást, hiszen oktatási céllal továbbra is lehet, sőt - bizonyos képzések esetében - támogatott mobiltelefonokat használni az iskolákban. Példaként rámutatott: a szakképzésben például komoly hangsúlyt kap a digitalizáció, s már több mint 700 digitális tananyag áll a diákok rendelkezésére.

Az államtitkár a szakképzésekről szólva beszámolt arról, hogy a most induló tanévben több mint 300 ezer diák kezdi meg tanulmányait e formában. Szerinte egyre többen választják a szakképzéseket, a technikumi képzéseket a gimnáziumok helyett. A politikus szerint mindennek az az egyik oka, hogy a továbbtanulás szempontjából előnyt is jelent, plusz pontokat ér a technikumi végzettség az egyetemi felvételiken, ráadásul - hívta fel a figyelmet - az ösztöndíj, a munkabér is motiválhatja a középiskolába készülőket az iskolaválasztásnál. A közoktatásban dolgozó pedagógusok utánpótlása kapcsán kiemelte:

a korábbiaknál jóval többen választották a pedagógus pályát az utóbbi időszakban, ami annak is köszönhető, hogy a kormányzat jelentős mértékű béremelési programot indított meg a tanári pályán.

Ahogy az Origo is beszámolt róla, a szülők elsöprő többsége üdvözli a mobiltelefonok és okoseszközök iskolai korlátozását.