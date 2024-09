Orbán Balázs: A békéért dolgozni kell!

Az UCDP adatait elemző kutatás pedig azt is mutatta ki, hogy az államközi konfliktusok 50 százaléka valamilyen tárgyalásos rendezéssel zárul, úgymint tűzszünet (egy a gyakoribb) vagy béke-megállapodás (ez a ritkább). A kettő közötti fontos különbség, hogy az első az erőszak ideiglenes vagy permanens felfüggesztéséről szóló megállapodás, míg a második a konfliktus főbb okait orvosló megállapodás, ennek megfelelően az elsőt számos alkalommal megsértik a felek). Mindemellett elmondható, hogy 1989 és 2020 között több mint 2000 tűzszünetet hirdettek világszerte.

A békekötés statisztikai tanulságain túl az orosz-ukrán háború vonatkozásában is születtek a béke feltételeit vizsgáló tanulmányok. Az egyik ilyen tanulmány, bár alapvetően a mostani konfliktusra fókuszál, azt is számba veszi, hogy általában miként zárul egy fegyveres konfliktus. Eszerint az esetek 30 százalékában (!) tűzszünettel, 21 százalékában az egyik fél győzelmével, a 16 százalékában békekötéssel, s 33 százalék azon esetek aránya, ami ettől eltérő eredménnyel zárul – ez sajnos jellemzően befagyott vagy elhúzódó konfliktust jelent. Mivel ez a tanulmány az orosz-ukrán konfliktus lezárásának feltételeit vizsgálja, ezért kitér a békét történelmileg motiváló tényezőkre is.