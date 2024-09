Orbán Balázs: Magyarországnak a gazdasági semlegesség politikáját kell képviselnie

A politikai igazgató közölte, a külkapcsolatokban pedig egy "soha nem látott mértékű széles szárnyakkal kell mennünk, és Magyarországot vissza kell helyezni a világ térképére". Szavai szerint ezek a legfontosabb feladatok, amelyeket a következő évtizedek politikájának teljesítenie kell.

Orbán Balázs szólt arról is, hogy

óriási a verseny nemcsak a kínai, hanem az egyéb befektetésekért is.

Magyarország ebben a versenyben jól teljesít, többek között azért, mert nyíltan kommunikál, tisztelettel fordul más országok irányába, nyíltan megmondja, mi az érdeke, mik a lehetőségei, mások pedig egyfajta ideológiai vagy geopolitikai köntöst akarnak adni a kereskedelmi kapcsolatok építésének, ők nem tudnak sikeresek lenni - hangoztatta.

Azt mondta, ki kell tartani azon politika mellett, amely először a Németország és a németül beszélő világ tekintetében Magyarországot az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerré tette.

Az amerikaiak továbbra is "jelentős mértékben" itt vannak Magyarországon, erős az együttműködés, remélik, ezt erősíteni tudják a jövőben is, és az elmúlt években egy ázsiai lába is megjelent a magyar gazdaságnak - mutatott rá. Hozzáfűzte,

a japánok mellett dél-koreaiak, kínaiak és egyéb befektetők is megjelennek, magyar cégek is piacokat találtak Közép-Ázsiában és a Távol-Keleten.

Ezek mind olyan eredmények, amelyeknek hétköznapi haszna a következő években fog jelentkezni, amikor az emberek érzékelik, a magyar bérek emelkednek, a magyar munkahelyeket meg tudják védeni, a magyar beszállítói lánc egyre erősebb - fogalmazott Orbán Balázs.