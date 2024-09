Orbán Balázs így reagált arra, hogy Magyar Péter nem mer vitázni vele

Orbán Balázs és Magyar Péter számára meghívást küldött nemrégiben a köztévé, hogy a 48 perc című műsorban vitázzanak. Megírtuk, hogy Magyar Péter nem hajlandó vitázni Orbán Balázzsal a köztévén. Magyarázatot nem adott arra, miért nem fogadta el az M1 meghívását. Magyar Péter eddig azt mondta, nem hívják a köztévébe; amikor hívják, akkor láthatóan nem mer elmenni és vitatkozni egy nála sokszorosan felkészültebb, valódi politikussal.

A kormány 2013-ban is tette a dolgát, amikor Magyar Péter Brüsszelben élt

Most a miniszterelnök politikai igazgatója Magyar visszautasítására reagált a Facebookon. Orbán Balázs azt írta:

sajnálattal értesültem róla, hogy az Öntől immár megszokott faragatlan stílusban tette nyilvánvalóvá, hogy nem találkozunk egy vita erejéig csütörtök este. Ezzel kapcsolatban a következőkre szeretném felhívni a figyelmét.

Alábbiakra hívta fel Magyar figyelmét Orbán Balázs.

1. Arra szeretném kérni a Képviselő urat, hogy az árvíz elleni védekezés ügyében hagyja abba a hazudozást. Az állami szervek és a kormány teszi a dolgát, Magyarország ezt is meg fogja csinálni, mint ahogy megtette 2013-ban is – amikor egyébként Ön nem Magyarországon élt. Politizálásnak pedig a mi meglátásunk szerint nincs helye a gátakon.

2. Hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy Önnel senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól. Sebaj, én megvárom. Kíváncsi vagyok, hogy a következő alkalommal mi lesz a kifogás. Kifogások gyártásában, vádaskodásban ugyanis Ön eddig is világklasszis teljesítményt nyújtott.

Korábban megírtuk, hogy hiába hajtogatta az elmúlt három hónapban Magyar Péter, hogy esze ágában sincs beülni az Európai Parlamentbe, június végén mégis átvette a mandátumát. Miközben ezt a munkát korábban „húszezer eurós kamuállásnak” nevezte. Arról is beszélt, hogy a politikusok eddig csak kifizetőhelyként tekintettek Brüsszelre, ahonnan öt év alatt akár 2 milliárd forintot is haza lehet lapátolni. Az is kiderült, hogy havi egy-két napos munkával járó bizottsági tagságokért éveken keresztül havi több millió forintot kapott Magyar Péter. A baloldali politikus ezen pozícióit csak annak köszönhette, hogy Varga Judit férje volt, semmi köze nincs ahhoz, hogy milyen tudással és szakértelemmel rendelkezett az adott területeken. Voltak olyan hónapok 2023-ban, amikor Magyarnak összesen maximum havi három napot kellett dolgoznia több mint 3 millió forintért.