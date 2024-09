Orbán Viktor: Ez visszatérés a hidegháború logikájához

Ismertette, hogy a Nyugat válasza erre a blokkosodás, a keleti és a nyugati világgazdaságot megpróbálják elválasztani egymástól. A kormányfő szerint ez visszatérés a hidegháború logikájához, és

azzal kísérleteznek Brüsszelben és Washingtonban is, hogy életre keltsék a huszadik századot.

Orbán Viktor: Stratégiai autonómia kell föderáció nélkül

Fotó: Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd / MTI/MTVA/MTVA - Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Uniós irányzatok

Az uniós irányzatokról szólva Orbán Viktor elmondta, az egyik irányzat a transzatlanti irányzat. Szerintük Európa be kell, hogy tagozódjon a most komoly versenyelőnnyel rendelkező USA alá. A másik álláspont szerint európai stratégiai autonómiára van szükség, ezt a kifejezést a francia elnök vezette be. Ők nem egy transzatlanti betagozódásba látják Európa jövőjét, hanem egy stratégiai autonómiában, ahol Európa saját érdekeinek megfelelően alakítja a többi szereplőhöz a saját viszonyát.

Nekünk magyaroknak történelmi ösztönrendszerünk alapján a második a szimpatikus, milyen kár hogy ez sem fog működni. A stratégiai autonómia gondolata olyan vezetőktől érkezett, akik ennek részeként föderális Európát látnak

– mondta.

A miniszterelnök szerint a föderális Európa egy olyan vágyálom, amelyik súlyos hajótörést fog szenvedni. Mint mondta, stratégiai autonómia föderális alapon egy vágyálom.

Nem lehet közös migrációs politikát csinálni föderális alapon, de bele fognak ütközni a jóléti falba is, ugyanis föderális alapon csak gyenge uniós teljesítményre vagyunk képesek. A harmadik fal, amibe a föderális elképzelések beleütköznek, ez pedig a közös hitelfelvétel, mivel egy föderális Európát finanszírozni kell, amire viszont az uniónak nincs pénze

– fogalmazott. Mint mondta, vannak olyan államok, amelyeknek öngyilkosság lenne a közös hitelfelvétel.

Patrióta fordulat következett be Hollandiában, Olaszországban és több más országban is, ez a meghatározó tendencia. Ha az unió erre a kérdésözönre válaszolni akar, nem föderális, hanem nemzeti alapon kell megtennie

– tette hozzá.

Új világ van, a múlt válaszai pedig nem adnak megoldást a problémákra. A józan ész hangjára van szükség, és új gazdaságpolitikát kell hirdetni. A feladat Magyarország számára, hogy megfogalmazza: mi lenne a semleges gazdaságpolitika, ami esélyt ad a sikerre

– jelezte Orbán Viktor.