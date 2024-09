Orbán Viktor: A munka folytatódik! - fotó

Ahogy az Origo is élőben beszámolt róla, vasárnap reggel is sajtótájékoztatót tartott Orbán Viktor miniszterelnök az árvízzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról. A kormányfő itt többek között azt mondta, hogy korábban végig vonul az évtized árhulláma a Duna magyarországi szakaszán, és már kedden elhagyja az árhullám Magyarországot. Budapesten is már megkezdődött az apadás.

A miniszterelnök a sajtótájékoztató előtt részt vett az árvízi operatív törzs ülésén, amelyről egy képet is megosztott a Facebook-oldalán:

