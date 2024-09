Megkezdődött a tetőzés, Orbán Viktor bejelentette, növelni kellett az árvízvédelmi készültség alá vont területek hosszát - videó

Emelni kell a vízügyesek bérét

Két tétellel kell számolni a védekezési költségeknél - mondta Orbán Viktor az Origo kérdésére. Az egyik a védekezési kiadások költsége, de ez be van tervezve a költségvetésbe, így itt nincs korlát. A második költség a víz által okozott kár költsége, erre példa a Lajta melletti szükségtározó megnyitása és az ott lévő mezőgazdasági területek elárasztása. Majd az árvíz végén derül ki, hogy mekkora a kár.

A védekezés pénzügyi terhei tehát ki lesznek fizetve. A vízügyesek bére rendkívül alacsony, és egy nagy béremelés révén ezt rendezni kell a következő években

- mondta az Origo kérdésére Orbán Viktor.



Alaposan felszerelték az elzárt Kisoroszit

Egy zöld szám indul, árvízvonal néven - jelentette be Rétvári Bence, a Belügyminisztérium államtitkára. A kormány hozott egy döntést, miszerint sárga megkülönböztető jelzéssel az árvízi védekezésben részt vevő járművek használhatják a buszsávot - tette hozzá. 256 rendőr is részt vesz a védekezésben, nekik a járőrözés a legfontosabb feladatuk. Kisoroszi elzáródott a külvilágtól, de ez nem volt meglepetés, mivel erre számítottak a védekezésben. Megfelelő mennyiségű élelmiszert és felszerelést halmoztak fel a településen - tette hozzá. Mentőautó is van Kisorosziban és egy helikopterleszálló is van.