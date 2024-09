A kormány akciótervének középpontjában a gazdasági növekedés fenntartása és a fizetések növelése áll

A miniszterelnök beszélt a békeköltségvetésről is, és arról, hogy egész nyáron dolgozott azon, hogy a békemisszióját is folytatni tudja ősszel. Miért fontos ez, és mit mutat a kormányfő szándékairól?

A kormányfő már korábban is beszélt arról, hogy ha ma béke lenne, akkor a magyar gazdaság növekedése akár kétszeres is lehetne, de a német gazdaságot lejtőre tette a háború és az energiaválság; Magyarország számára ugyanakkor nagyon fontos, hogy továbbra is hozzáférjünk a nyugati piacokhoz, magyar gazdaság fókusza ezért Európában marad a keleti és afrikai kapcsolatok építése mellett. A békeköltségvetés feltételeinek megteremtése mellett Orbán Viktor a békemissziójára is nagy hangsúlyt fektet, amely a következő időszak egyik fő célkitűzése lesz.

Fontos és bátor vállalkozás a magyar békemisszió, így bármi, ami a békéért tenni szükséges erőfeszítések szerepét hangsúlyozza, a kormány ugyanis azt a határozott álláspontot képviseli már az ukrajnai háború kezdete óta, hogy itt nincs egyértelmű győztes vagy vesztes, a konfliktus mindig tárgyalásos úton rendeződik, először tűzszünettel, majd hosszú és fáradságos diplomáciai egyeztetéssorozattal. A magyar kormányfő békemissziója annyira jelentős, hogy nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is jelentős figyelmet kap. Olaf Scholz német szövetségi kancellár is támogatja a békefolyamatokat. Scholz szerint: „úgy vélem, hogy most van itt az ideje annak, hogy megvitassuk, hogyan lehet ebből a háborús helyzetből kilábalni, és gyorsabban békét teremteni, mint ahogyan az jelenleg látszik.” Scholz hozzátette, hogy biztosan lesz újabb békekonferencia, és szerinte fontos, hogy Oroszországgal is sor kerüljön tárgyalásokra. Ez a példa is jól mutatja, hogy Orbán Viktor békemissziója nemcsak Magyarország, hanem az egész nemzetközi közösség számára fontos, és hogy a nemzetközi politikai színtéren is komoly elismerésnek örvend a magyar békemisszió.