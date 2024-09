Orbán Viktor: Egy évtized alatt Magyarország és a magyar állam megerősödött

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy a magyarok nem akarnak más országok háborújában részt venni. Engedje már el azt a háborúpárti álláspontot - mondta Tordainak. Nem kapott ez az álláspont többséget. Minden olyan politika, amit itt képvisel, az szembemegy a magyar érdekekkel.

Orbán Viktor: Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa

Orbán Viktor kormányfő azt válaszolta a frakcióvezetőknek, hogy érthető a DK képviselőinek idegessége, mivel a parlamentbe jutásért kell harcolniuk. A gazdasági semlegesség politikájáról azt mondta, hogy most fordultak egy jelentősebb hitelért az Európai Fejlesztési Bankhoz a vasútfejlesztés érdekében. Az elektromobilitás nem technológiai zsákutca, mert a német autógyárak vezetői is ezen az állásponton vannak. Csak annyi vendégmunkás jöhet be, amennyi betöltetlen álláshely van - tette hozzá.

Magyarország ma Európa legbiztonságosabb országa, és aki ezzel ellentétes dolgot állít, az lebecsüli a magyar rendőrök munkáját.

A drogkereskedelem nagy probléma, és a következő időszakban a kormánynak ezen a területen is a legkeményebben kell fellépni - mondta Orbán Viktor. A kormányfő a belügyminiszter részéről várja a konkrét javaslatokat. A magyar parlament történetében példátlan, hogy valaki kilépett a pártjából, mégis ő vezeti a frakcióját - mondta Orbán Tordainak.

Az orosz-ukrán háború ügyében megerősítette Orbán a békepárti álláspontot.

Büszke vagyok, hogy a magyar kormány békepárti állásponton van. "

- tette hozzá.

Ha onnan akarjuk levezetni a külpolitikát, hogy az egyes nagyhatalmak mit akarnak, akkor az szolgalelkűséghez vezet - mondta Orbán Viktor. Az amerikaiak szoktak beavatkozni a magyar választásokba, és nem fordítva - tette hozzá. Amikor Junckert megválasztották, akkor a britek és a magyarok ellenezték azt. Meggyőződésünk volt, hogy az Európai Bizottság politikai testületté alakulása a britek kilépéséhez vezet majd, és így is lett - ismertette a kormányfő. Orbán Viktor arról is beszélt, nem szabad leértékelni a teljes magyar pedagógustársadalom teljesítményét és munkáját, mert ez nem vezet jó irányba. Az MSZP-nek azt mondta, hogy "Önök sokkal kevesebbet költöttek oktatásra és egészségügyre". "Az összeszerelőüzemeket nem szabad lebecsülni, és azt miért kell szembeállítani a kutató-fejlesztő helyekkel?" - mondta Orbán Viktor az MSZP-s Komjáthy Imrének.