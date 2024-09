Orbán Viktor: Az első lépés nem a béketerv, hanem a tűzszünet

Ez egy komoly probléma. De vannak olyan országok, amelyek soha nem vállalták ezt a szerepet. Mi soha nem engedtük be őket, így nálunk egyáltalán nincsenek migránsok. Nekünk nem az a problémánk, hogy hogyan illesszük be őket a társadalomba, hanem az, hogy hogyan ne engedjük be őket az országukba. Ez két különböző kérdés. Tehát nem lehet a kétféle nehézséget ugyanazzal a politikai eszközzel kezelni"