Orbán Viktor: Európa versenyképessége romokban hever - videó

Itt a miniszterelnök közölte, hogy a gazdasági semlegesség lényege az, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan területek, áteresztő csatornák, ahol a két világgazdasági rendszer érintkezik.

Orbán Viktor szerint nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel; arra kell törekedni, hogy a gazdasági kapcsolatok kizárólag gazdaságiak legyenek, és semmit ne kelljen feladni értékeinkből.

Erről most Orbán Viktor közzétett egy videót a Facebook-oldalán:

Ahogy az Origo is beszámolt róla, Orbán Viktor részletesen kifejtette a gazdasági semlegesség legfőbb pontjait. Emellett azt is mondta, hogy nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel. A miniszterelnök a gyermekek után járó adókedvezmény megduplázásról is beszélt.