Mutatjuk Orbán Viktor gazdasági bejelentéseit - élőben a kormányfői felszólalás a Ludovikán

Tehát van egy közvetlen baj, ami a háborúból fakad, de ettől függetlenül is zajlik egy nagy világgazdasági átalakulás, és a jövő nagy kérdése, hogy kinek sikerül ehhez jól alkalmazkodnia. És ebben Európa nem jár élen, sőt én kifejezetten pesszimista vagyok az európai képességeket illetően. A kérdés az, hogy Magyarország érti-e, hogy mi történik, tudja-e, hogy hogyan kell alkalmazkodnia, és meg tudja-e csinálni. Most, hogy lement a víz, most már ezzel a kérdéssel fogunk foglalkozni. A következő egy-két hónapnak ez az igazi nagy kérdése, teljesen új világgazdaság, megvan-e a magyarokban az alkalmazkodóképesség, amellyel sikeressé tehetjük Magyarországot – hangsúlyozta Orbán Viktor a TV2-nek adott interjújában. Nekem van egy jó tervem. Ezt holnap be fogom mutatni, vagy legalábbis annak a leglényegesebb elemeit be fogom mutatni

- jelentette ki a miniszterelnök.