Orbán Viktor: Gazdasági semlegességre van szükség!

Megváltozott a világgazdaság. Ahhoz, hogy Magyarország a megváltozott gazdasági körülmények között is sikeres tudjon lenni, hogy a következő évtizedek gazdasági versenyéből nyertesen kerüljünk ki, gazdasági semlegességre van szükség! - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor kormányfő.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott beszédet. Új gazdaságpolitikát kell hirdetni, a 20. századot nem lehet életre kelteni - mondta. A konkrét lépésekről azt mondta a miniszterelnök, hogy a gyermekek után járó adókedvezményt is meg kell duplázni, hitelt kell adni emellett a szakmunkásoknak is, nemcsak az egyetemistáknak.

Gazdasági semlegesség

A kormányfő tájékoztatása szerint a gazdasági semlegességről nem tudtunk, de a mindennapi életünk részévé vált. Ez volt a járvány során is, amikor vakcinákat szereztünk keletről és nyugatról is. A migrációban is hasonlóan járt el Magyarország, ugyanis nem ideológiai alapon kezelte a problémát.

A gazdasági semlegesség lényege az, hogy ha kettéválasztják a világgazdaságot, akkor is lesznek olyan területek, áteresztőcsatornák, ahol a két világgazdasági rendszer érintkezik.

A hidegháború idején Bécs egy ilyen hely volt.

Magyarország 2010-ben a liberális gazdaságpolitika helyett végrehajtott egy gazdasági fordulatot, így megvan ennek a politikai alapja. Akkoriban nem tudták, hogy így alakul majd a világpolitika, de ez most épp kapóra jön nekünk.

A miniszterelnök tájékoztatása szerint a gazdasági semlegesség arra épül elsősorban, hogy

azzal üzletelünk, akivel mi szeretnénk. A második alapelv szerint azzal üzletelünk, akivel leginkább megéri. A harmadik alapelv az, hogy kimondjuk: csak a saját értékeink mentén tárgyalunk.

„Nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel; arra kell törekedni, hogy a gazdasági kapcsolatok kizárólag gazdaságiak legyenek, és semmit ne kelljen feladni értékeinkből”

– magyarázta. Hozzátette: az Unióban ezért blokkolták a nekünk járó uniós pénz egy részét, mert Magyarország elfogadta a gyermekvédelmi törvényt.