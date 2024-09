Orbán Viktor: Megkezdődött a védekezés legkomolyabb és legnehezebb szakasza

Szintén részt vesz a védekezésben 988 ember a katasztrófavédelem részéről valamint 312 rendőr is. Közülük kétszáz rendészeti hallgató. Emellett 117 ember vesz részt az árvízi védekezéshez kapcsolódó feladatokban a büntetés-végrehajtás részéről. Ők olyan elítéltek, akik olyan típusú bűncselekményekért töltik a büntetésüket, ami nem fenyeget szökéssel vagy újabb bűncselekmény elkövetésének veszélyével.

Csaknem másfél millió homokzsákot töltöttek meg a védekezés során

A Lajtánál a szükségtározót megnyitottuk, ez sem új, kétszer is történt már ilyen korábban

- mondta a miniszterelnök, hozzátéve, azt remélik, hogy körülbelül 20 centivel lehet csökkenteni a Lajta vízmagasságát.

A Duna mosonmagyaróvári szakaszánál és a Lajta mosonmagyaróvári szakaszánál 12 kiemelt állami helyszínen folyik védekezés, töltésmagasítás, fóliázás, nyúlgátépítés.

Ezen a területen 39 335 homokzsákot használtak fel.

Az önkormányzati védvonalakon 31 kiemelt helyszínen zajlik munka, ott eddig 1 millió 421 ezer 500 homokzsák került megtöltésre amelyek nagy részét fel is használták.

Pilismaróto 35 ezer homokzsákot kellene beépíteni, ott körülbelül 500 ember dolgozik és folyamatosan dolgoznak a nyúlgát befejezésén.

Pilismarótban az ártérben lévő épületeket is megpróbáljuk bevédeni. Létezik egy nehézség a 11-es főútnál. Vannak olyan szakaszai a 11-es főútnak, amit egész egyszerűen nem lehet megvédeni. Itt azt döntötte az operatív törzs, hogy megkerülő utakat nyissunk, hogy a lezárt szakaszok, 11-es útszakaszok ellenére is közlekedni azért lehessen. Nehéz helyszín a Margitsziget, de ez sem ismeretlen, itt is van tudásunk, itt is azt kell elővenni, azokat a fogásokat kell ismét elővennünk, amelyeket használtunk 2013-ban. Itt van az az érdekesség, hogy sok olimpia van Budapesten, és vannak, akik itt a margitszigeti szállókban vannak elszállásolva, ott pedig a belügyminiszter úr azt vállalta, hogy az Árpád híd felől kiépít egy másodlagos védvonalat, és reményeink szerint nem kell kiköltöztetni a hotelből senkit, és ez az esemény akadálytalanul megtörténhet. Mindig kritikus pont a Batthyány téri 2-es metró. Azt gondoljuk, hogy az állni fogja a nyomást. Nagyon magas víznyomás, egy aránylag vékony falszakaszt helyez terhelés alá. Nem tudjuk megakadályozni, hogy a víz beszivárogjon, de a vízügyesek azt vállalták, hogy a víznyelőrácsok felé tudják terelni a beszivárgó vizet, és ezért a lehető legkisebb kárral fogjuk ezt megúszni, talán még a metró növekedését sem kell leállítani. Meglátjuk, kényelmetlenség várható, de baj nem. A HÉV-et inkább megállítjuk, de ezt majd eldöntik a közlekedési szakemberek. Valószínűleg a HÉV egy bizonyos szakaszát biztonsági okokból nem fogjuk üzemeltetni. Ez a jelenlegi helyzet. Mondanék néhány szót arról, hogy hol lesznek nehéz helyzetek. Nehéz helyzet lesz Dunabogdányban, Tahitótfaluban és Leányfaluban. Mint mondtam, a védekezés itt is 50 százalék fölötti szinten van, de dolgozni kell, tehát itt az önkéntesekre, ezek önkormányzati védekezési területek, itt szükségünk van önkéntesekre, itt dolgozni kell, hogyha a legmagasabb vízoszlop megérkezéséig 100%-os készültségi szintet akarunk elérni. Vác a 2-es utat legalább részlegesen péntek környékén le kell majd zárnunk. Kismaros a következő nehéz hely, mind igaz, ott is ártérben adtak ki nagy számban építési engedélyeket, és a település egy tekintélyes része ártéren helyezkedik el. Tegnap este a védművek kiépítettsége 60 százalékon állt, azt nagyon meg kell nyomni, hogyha meg akarjuk védeni azokat az épületeket. És van Kisoroszi, tehát a kisorosziak a legképzettebb vízügyi szakemberek Magyarországon, őket még a közepes árvíz is nehéz helyzetbe szokta hozni. Mindent tudnak, a polgármester úrral a napokban beszéltem, a védekezést meg fogják oldani, Kisoroszi meg tudja csinálni azt, amit ilyenkor kell. Konzultáltunk a szerbekkel, hiszen látjuk, hogy mikor hagyja az árhullám Magyarországot. Kértük tőlük az együttműködést, úgy tűnik, hogy ez működni fog. Még egy dologról szeretnék beszélni, ezek pedig az árvízvédelmi létesítmények teherbíró képessége. 2013-as árvízből azt a tanulságot vontuk le, hogy beazonosítva a legkritikusabb szakaszokat, a védműveket meg kell erősíteni. Összesen az egész országot érintően 2013 után 435 milliárd forint értékben hajtottunk végre árvízvédelmi fejlesztéseket, illetve beruházásokat. A Duna szakaszát illetően egy 150 milliárdos fejlesztési programot hajtottunk végre, ezért van az, hogy olyan helyeken, ahol 2013-ban igencsak rezgett a léc, például Komáromnál, hogy meg tudjuk-e tartani, meg tudjuk-e védeni az adott partszakaszokat, most már nincs is szükség önkéntesekre, homokzsákra, nyúlgátépítésre vagy gátszint emelésre, mert a megépített védművek kész vannak, jól működnek és megtartják a vizet. Fontos, komoly siker most látszik igazából, amikor nincs árvíz, akkor az ember az árvíz elleni beruházásoknak nem szokott nagy jelentőséget tulajdonítani, de ilyenkor érdemes felidéznünk, hogy jó döntés volt a mosoni Duna torkolati műtárgynak a megépítése. Ezt a vízügyesek valami rejtélyes okból árvízkapunak nevezik. Ez egy olyan létesítményt '22-ben adtuk át, amelyen lehetővé válik, hogy a nagy árvizeket, dunai árvizeket kizárjuk a mosoni Duna-ágból, és ezzel gyakorlatilag Győrt meg tudjuk védeni, ezért ma Győr nincs veszélyben. A komáromi almásfüzítő szakaszról már beszéltem, és fontos volt, hogy ahol néhány nappal ezelőtt már jártam, a Barát-patak torkolati műtárgyát is sikerült megépíteni, ott nem tud a magas Duna vízszint a patakon keresztül visszajönni és bemenni a városba.