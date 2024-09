Orbán Viktor a legnépszerűbb a közösségi médiában

A közösségi médiában is kezd kirajzolódni, hogy Magyar Péter legfeljebb az óbaloldal szereplőivel képes felvenni a versenyt a követők számát tekintve. A Tisza Párt elnöke a Facebookon már veri Gyurcsány Ferencet, ugyanis 367 ezer követője van, de az Instagramon (117 ezer követő), valamint a TikTokon (98 ezer követő) is ugyanez tapasztalható. Magyar Péter közösségi médiás követőinek a száma is messze elmarad Orbán Viktortól.