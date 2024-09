Itt vannak Orbán Viktor legújabb bejelentései - élőben a kormányfői interjú

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy eddig nem próbáltuk ki, hogy azok is kapjanak komoly támogatást, akik nem mentek egyetemre. Így pedig szükséges egy munkáshitel létrehozása - tette hozzá. A fiatalok lakáshoz jutását újabb eszközökkel is segíteni kell. Mindezzel párhuzamosan a gyermekek után járó adókedvezményt 2025-en meg kell duplázni - mondta. A tőke nélküli kis-és középvállalkozásokat is segíteni kell. A kormányfő szerint ha mindez együtt működni fog, akkor a magyar gazdaság növekedése a 3-6 százalékos sávba emelkedhet. Magyarországnak a kedvezőtlen körülmények ellenére is fel kell kapaszkodnia a 3-6 százalékos sávba.