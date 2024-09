Óriási a támogatottsága az iskolai mobilhasználat szabályozásának

Hangos közéleti vitával indult az új tanév, miután a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatója nem kívánta betartatni azt a rendeletet, miszerint szeptembertől korlátozottan, kizárólag oktatási céllal lehet csak használni mobiltelefonokat az iskolákban. Míg egyesek kritikus állásponton vannak az intézkedést illetően, a magyar választók több mint négyötöde (84 százalék) egyetért a döntéssel és jelentős kisebbségben (15 százalék) vannak azok, akik nem értenek egyet vele. Ugyanakkor nem ez az egyetlen kormányzati intézkedés, ami befolyással van a családok életére. Az iskolakezdés alkalmából a Nézőpont Intézet megmérte a legfontosabb kormányzati intézkedések társadalmi megítélését.

A köznevelésben és a szakképzésben tanulók ingyenesen jutnak hozzá például az állami tankönyvekhez, amelyek idén közel 1,2 millió diákhoz jutottak el iskolakezdés előtt.

A kutatók úgy fogalmaztak: a támogatást illetően össztársadalmi egyetértés van, a magyaroknak ugyanis 92 százaléka támogatja ezt a családtámogatási intézkedést. Ezzel azonos mértékű, elsöprő népszerűségnek (92 százalék) örvend az ingyenesen biztosított gyermekétkeztetés, amelyet többek között a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók vehetnek igénybe.

Folytatódik a béremelés

A kormány bejelentette, hogy folytatja béremelési programját is, és jövőre bruttó 820 ezer forintra emelik a tanárok átlagfizetését. A magyarok 71 százaléka van jó véleménnyel a tanárok fizetésemeléséről a bejelentést követően, s mindössze 25 százalék vélekedik inkább erről negatívan. A nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartására 2020 szeptemberében vezették be az iskolaőrprogramot. A magyarok többsége (52 százalék) ezt az intézkedést is támogatja szemben a rossz véleményen levők kisebbségével (30 százalék) – áll a Nézőpont Intézet felmérésében, amit a Magyar Nemzet ismertetett.