Országszerte már 200 ponton elérhető a forradalmian új vastag- és végbélrák szűrőteszt

Magyarország sajnos a világelsők közé tartozik a vastag- és végbéldaganatos megbetegedések előfordulási arányában, évente több mint tízezer beteget diagnosztizálnak, az esetek jelentős részében már túl későn: körülbelül ötezer magyar haláláért tehető felelőssé a kolorektális rák minden esztendőben. Ezt a negatív trendet fordíthatja meg egy egyedi szűrővizsgálat, amely már azelőtt jelezheti a bajt, hogy a páciensnek bármilyen tünete lenne.



A tudomány jelenlegi állása szerint nem lehet egyetlen káros szokáshoz vagy rákkeltő anyaghoz kötni a béldaganatos esetek számának növekedését, de kialakulásában szerepet játszik a mozgásszegény ülő életmód, a rostszegény táplálkozás, a magas vércukorszint, az elhízás és a dohányzás is.



A diagnózist egészen mostanáig megnehezítette, hogy a vastag- és végbéldaganatok többsége általában tünetmentesen, 5-10 év alatt fejlődik ki jóindulatú polipokból,így kimutatására a szűrővizsgálatokon való részvétel az egyetlen mód. Csakhogy a veszélyeztettek közé tartozó 45-50 év feletti korosztály kétharmada nem jár el tükrözésre. A probléma az, hogy emiatt sokszor csak a kései stádiumokban veszik észre a betegséget, amikor már fájdalommal is járhat, ilyenkor pedig a páciensek túlélési esélyei már jelentősen csökkennek.



Amennyiben a betegség korai stádiumban felismerésre kerül, a gyógyulási esély akár 90% felett is lehet, ehhez járul hozzá a megelőzést forradalmasító, DNS-alapú vérvizsgálat. A ColonAiQ a daganatsejtekből a véráramba kerülő és ott sejtmentes formában szabadon keringő tumor eredetű DNS-t vizsgálja.



„A ráksejtekben bizonyos gének szabályozása megváltozik, ami kiolvasható a vérkeringésbe kikerülő, tumor-eredetű DNS töredékekből. Ezeket a normálistól eltérő DNS-szakaszokat keresi és érzékeli a teszt, és a vizsgálat eredménye egy nagy pontosságú kockázatbecslés a kolorektális ráksejtek jelenlétére vonatkozóan” – mutatott rá Csikota Péter, a Clinomics Europe Kft. cégvezetője.



Genetikai hajlamot is vizsgálnak



Az orvosi biotechnológus közölte, a páciensek a szűrővizsgálat végén egy „alacsony” vagy „magas” rizikójú leletet kapnak. Akinél az eredmény kóros elváltozás (polip vagy daganat) jelenlétére utal, annak minél hamarabb vastag- és végbéltükrözésen ajánlott részt vennie. A legmodernebb DNS-metilációt vizsgáló technológián alapuló szűrőteszttel már számos magyar ember életét mentették meg, akiknél a rákot nagyon korai stádiumban, esetleg már a megelőző állapot szintjén sikerült diagnosztizálni.



A vizsgálat már országszerte 200 ponton elérhető, ezáltal az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedett a páciensek száma is, és egy év alatt már több mint kétezren vették igénybe az egészségügyi szolgáltatást.



„Fontosnak tartjuk, hogy ha valakinek volt a családban akár a felmenői, akár más vérrokonok között rákos megbetegedés, akkor vegyenek részt ezen a szűrésen, akár már 45 éves koruk előtt, hiszen a daganatos megbetegedések 5-10 százaléka az örökölt génhibáknak tudható be. Viszont a különböző rizikófaktorok sem elhanyagolhatók, hajlamosító életmód mellett vagy 45 éves kor felett családi érintettség nélkül is ajánlott a vizsgálat. Az eredmény megnyugvást adhat, de intő jel is lehet az emberek számára, ami megelőző jelleggel rendkívül hasznos lehet” – fogalmazott Csikota Péter.



A Clinomics Europe Kft. más irányból is támadja a megbetegedéseket. Egy egyszerű vérmintából újgenerációs DNS-szekvenálás segítségével azt is meg tudják állapítani, hogy van-e a páciensnek genetikai hajlama az örökletes vastagbélrákra. Akinél kimutatnak örökletes tényezőt, azt idejében tudják figyelmeztetni arra, hogy fokozott odafigyeléssel kell élnie az életét.



Az egészségügyi szolgáltató partnercégével, az iBioDiagnostics-szal karöltve nyár végén indította el szekvenáláson alapuló vizsgálatait. Ezen korszerű tesztek közül elérhető egy, az emlő- és petefészekrákra való hajlamot kimutató vizsgálat, illetve egy rendkívül széles génpanel, amely egyszerre több szervrendszerre fókuszál, így különböző rákos megbetegedésekre való hajlam kiszűrésére is szolgálhat.