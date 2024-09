Jó hír a családoknak: ősszel is olcsón intézhetjük bevásárlásainkat, ha körültekintőek vagyunk

Az említett jelenség alapos ismeretében hazánk egyik kiemelkedő áruházlánca úgy döntött, hogy a kötelező akciózás kivezetése után is folyamatosan csökkenti árait, hogy ezzel is segítse a magyar családokat a kiszámítható és takarékos bevásárlásban.

Napjainkra a vásárlók már hozzászokhattak, hogy kellő körültekintéssel találni olyan áruházakat a közelükben, amelyek a leginkább keresett termékeik árát garantáltan tartósan alacsonyan tartják, és több száz olyan termék alapárába is jelentősen befektettek, hogy a vásárlóknak az árak magas volta miatt ne kelljen lemondani ezekről sem.

A kiskereskedelmi lánc intézkedéseinek köszönhetően több ezer fogyasztási cikkhez tartósan olcsón juthatunk hozzá, amivel jelentősen hozzájárulnak háztartási kiadásaink csökkentéséhez, valamint a hazai belső fogyasztás ösztönzéséhez is.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a szabályozásoktól függetlenül előre tervezhető, alacsony árú bevásárlási lehetőséget kínáljunk vásárlóinknak, akik így egy helyen és kiszámítható áron tudják beszerezni azokat az árucikkeket, amelyek a legfontosabbak számukra. Nem szeretnénk, hogy vásárlóinknak az árak miatt kelljen kompromisszumot kötniük, ezért folyamatosan bővítjük Árgarancia programunk termékkörét, valamint újabb és újabb termékcsoportokra indítunk tartós árcsökkentést. Most szeptembertől például újabb további több mint 600 fogyasztási cikk árába fektettünk be. Bízunk benne, hogy ez nem csupán a magyar családoknak jelent segítséget, de egyúttal ösztönzi a hazai belső fogyasztást és hozzájárul a központi költségvetés ÁFA-bevételeinek növekedéséhez is” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco-Global Zrt. kommunikációs vezetője.

A fentebb említetteknek köszönhetően a magyar családok olyan termékekhez juthatnak tartósan alacsony áron – ha jó helyen keresik – mint a Milka, a Haribo, a Nivea, a Törley, a Heineken, a Coca-Cola, a Pick, a Herz, a Chio, az Ariel, valamint a legfontosabb fehérjeforrások: a friss csirke- és sertéshús.

Nem csak a vásárlók, kisállataik is jól járnak a tartósan alacsony árakkal, hiszen ezeknek az ára is csökkenőben van, több tucat háztartási és szépségápolási termékekkel egyetemben. Az érintett árucikkek között találhatók még konzervek, reggelizőpelyhek, instant ételek és alapok, tészta, rizs, valamint a speciális, illetve egészséges táplálkozási igényeknek megfelelő (pl. vegán, cukor- és gluténmentes) termékek is.