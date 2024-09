A Tolna vármegyei Koppányszántón június 9-én Niklai Gábor (Fidesz-KDNP) és Partinné Bondor Anna (független) egyaránt 91-91 szavazatot kapott. A vasárnapi időközi polgármester-választáson a 340 lakosú településen ugyanerre a két jelöltre szavazhat a névjegyzékben szereplő 275 választópolgár.

A Somogy vármegyei Büssüben a vasárnapi polgármester-választáson Hegedüs Zoltán, Pintér Csaba és Szegvári József verseng, a három független indulóra egy szavazókörben voksolhat a Kaposvárhoz közeli község 240 választópolgára. Az időközi voksolásra a júniusi önkormányzati választás eredménytelensége miatt van szükség: akkor az élen szavazategyenlőség alakult ki Hegedüs Zoltán és Szegvári József között, mindketten 60-60 voksot kaptak.

A Zala vármegyei Szijártóházán 41 választópolgár szerepel a névjegyzékben, ők két független polgármesterjelölt közül választhatnak vasárnap. Júniusban három független jelölt volt, akkor a legtöbb szavazatot Ivacska Szilárd és Sárvári Éva kapta, egyaránt 10-10 voksot. A mostani voksoláson az akkori három aspiráns közül kettő visszalépett, így Sárvári Éva mellett új jelöltként Sárvári Terézia méreti meg magát. A két polgármesterjelölt egyben az újonnan felálló kéttagú képviselő-testület tagja is lett a júniusi választáson, így bármelyikük is győz, a helyére új képviselő kerül. Tavasszal azonban a harmadik és a negyedik legtöbb szavazatot kapó képviselőjelölt között szintén szavazategyenlőség volt, így most sorsolással döntenek arról, hogy közülük ki lesz a képviselő-testület új tagja.

A Komárom-Esztergom vármegyei Oroszlány 4. számú egyéni választókerületében is azért kell időközi választást tartani, mert a június 9-i önkormányzati választáson szavazategyenlőség alakult ki Babai János (Oroszlányiak Lokálpatrióta Köre) és Auerné Böröczky Erzsébet (Fidesz-KDNP) között. A vasárnapi időközi képviselő-választáson újra indul a két, egyenlő számú szavazatot kapó jelölt, hozzájuk a Mi Hazánk Mozgalom jelöltjeként Puskás Alexa csatlakozik. A választói névjegyzékben 1740-en szerepelnek.