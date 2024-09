Panelház-robbanás rázta meg Budapestet, hét ember halt kegyetlen halált

Budapest III. kerületében, a békásmegyeri Jós utca egyik panelházában élt az anyjával Mádi Lajos 1993 szeptemberében. A férfi tisztaságmániás volt, azonban ami ennél fontosabb, hogy skizofrén is, ami miatt kezelésekre járt. A robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök és vegyszerek rabja volt, a házban lakók többször is látták, ahogy veszélyes vegyszereket visz haza, sőt, ezeknek a szagát is érezni lehetett a házban a szellőzőkön keresztül. Az egyik lakó 1992-ben, nagyjából egy évvel a panelház robbanás előtt bejelentést tett a rendőrségen és azt mondta, hogy Mádi Lajos őrült, veszélyezteti az életüket. A hatóságoktól azonban azt a választ kapta, hogy nem tehetnek semmit, amíg nem történik valami. Ekkor azt még nem tudhatták, hogy a férfi nagyjából 30 kilónyi TNT-t tárol az otthonában.

1999. október 14-én panelház robbanás történt Budapesten

Fotó: MTI/Ilovszky Béla

Este petárda, hajnalban az egész várost megrázó panelház robbanás

A Jós utcai panelház lakói már azért is tartottak Mádi Lajostól, mert veszélyes vegyszereket és olykor akkumulátorokat vitt haza. Az egyik szomszédját, pedig egy idős asszonyt azonban azzal fenyegette meg, hogy megöli.

1993. szeptember 13-án, este Mádi Lajos egy petárdát dobott ki az ablakon. A robbanást több lakó is hallotta, de nem tulajdonítottak neki nagy lehetőséget. A férfi ezek után a szomszédja elmondása szerint hangosan hallgatni kezdte a „Wonderful Life” című dalt.

Másnap, szeptember 14-én, hajnali 4 óra előtt történt az első robbanás. Az eddigi információk szerint Mádi Lajos a mosógépben is robbanóanyagot tárolt, amiről elpárolgott a nedvesség, majd a kémia reakciók mellett berobbant. Ezt még a férfi és az anyja is túlélte, azonban ezek után nem sokkal egy hatalmas, sokkal nagyobb robbanás rázta meg a házat és az egész környéket.

Ekkor robbant be a lakásban tárolt több kiló TNT.

A szemtanúk elmondása szerint ezek után már a kilencedik emeleti lakás hatalmas lángokkal égett, napalmcsóvák csaptak fel és repeszek repültek szét mindenfelé. A tűzoltók pár perc alatt kiértek a helyszínre, de nem volt egyszerű dolguk. A robbanásnak akkora volt a lökéshulláma, hogy a szemközti épület ablakai is kitörtek, és még Szentendrén is érezni lehetett az erejét. 200 parkoló autó sérült meg a repeszdaraboktól, köztük volt olyan kocsi, amit 300 méterre parkolt a felrobbant háztól.