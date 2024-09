Kétnapos üléssel kezdődik a parlament őszi ülésszaka

A 13 órakor kezdődő ülésen megemlékeznek a közelmúltban elhalálozott volt országgyűlési képviselőkről, Donáth Lászlóról (MSZP), Kupa Mihályról (MDF, független), Vincze Kálmánról(FKGP, EKgP) és Bodzás Ferenc Árpádról (MSZP).

Szeptember 30. a helyi önkormányzatok napja, az Országgyűlés erről is megemlékezik.

Ezt követően a napirend előtti felszólalások következnek, szót kap Grexa Liliána ukrán nemzetiségi szószóló is. Mandátumigazolás is lesz, leteszi a képviselői esküt Hidvéghi Balázs (Fidesz), aki Győrffy Balázst váltja a parlamentben. Interpellációk és azonnali kérdések is elhangzanak, továbbá döntenek Csárdi Antal (LMP) mentelmi ügyében.

A határozathozatalok után hat nemzetközi egyezményről tárgyalnak a képviselők.

Ezek között szerepel több légi közlekedési megállapodás mellett az M80 gyorsforgalmi út és az osztrák S7 fürstenfeldi gyorsforgalmi út magyar-osztrák államhatárnál történő összekötéséről szóló megállapodás.