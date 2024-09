Magyar nőtől lesz gyereke a Telegram letartóztatott milliárdosának

Pavel Durov, a VKontakte és a Telegram alapítója, nem csak üzleti sikerei, hanem magánéleti botrányai miatt is a figyelem középpontjában áll. Pár héttel ezelőtti letartóztatásától volt hangos a sajtó, most kiderült, hogy egy magyar influenszertől is lesz gyereke.

Korábban az Origo is több ízben beszámolt a Telegram vezetőjének ügyeiről, írtunk arról, hogy idén született meg a századik gyereke az orosz milliárdosnak. Franciaországban Durovot őrizetbe vették a Le Bourget repülőtéren, ahová magángéppel érkezett Azerbajdzsánból. Később pedig szabadon engedték a Telegram alapítóját, de meg kell jelennie a bíróság előtt A Telegram alapítójaként ismert Pavel Durov, orosz milliárdos állítólag kapcsolatban állt Bakó Diánával, egy magyar influenszerrel, aki most közös gyereküket várja. A híresztelések szerint kapcsolatuk véget ért, miután Durov összejött Diána barátnőjével, Julija Vavilovával - írja a Blikk. Durov jelenleg Franciaországban van, ahol 12 különböző bűncselekménnyel, többek között drogkereskedelemmel és terrorizmus támogatásával gyanúsítják. Bakó Diána, aki korábban szépségversenyeken is részt vett, influenszerként és az OnlyFans-en is aktív, és luxusutazásairól rendszeresen posztol a közösségi médiában. Habár anyagilag nem lesz gondja, Durov valószínűleg nem fog aktívan részt venni közös gyerekük életében. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Diana Bako (@dianneprincesse) által megosztott bejegyzés A gömbölyödő pocakjáról maga az influenszer is osztott meg fotókat a közösségi oldalán, ahol egyébként rendre luxusutazásairól is beszámol. Az örömteli babavárás azonban már a múlté, ugyanis a lap információi szerint Diána egyedül maradt. Azok után, hogy állítólag ő maga mutatta be a párjának a barátnőjét, Juliját. Diána és Pavel jó ideje együtt voltak, 2-3 éve kezdtek el próbálkozni, hogy gyermekük szülessen. Többször vetélés után végre sikerült, ám Dia egyedül maradt, a barátnője ugyanis hátba támadta. Anyagi gondjai mondjuk biztos nem lesznek, hiszen Durov két luxuslakást vett neki Dubajban, kettőt pedig Budapesten, és valószínűleg továbbra is támogatja őt egy jelentős összeggel havonta, ahogy eddig is tette, de ennél jobban nem hiszem, hogy részt venne a gyermek életében – mesélte a Blikknek egy, a neve elhallgatást kérő informátor. A bejegyzés megtekintése az Instagramon Pavel Durov (@durov) által megosztott bejegyzés Az orosz milliárdosnak nem ez lesz az első gyermeke, köztudott ugyanis, hogy Durov az elmúlt tizenöt évben rendszeres spermiumadományozó volt, így legalább 100 gyerek biológiai apja lehet.

