Pintér Sándor az évtized áradásáról: 100 százalékig felkészültünk

A Boris ciklon jelentős gondokat okozott Európában. Ausztriában elöntötte a víz azokat a lakott területeket, amelyek alacsony részeken vannak. Hamarosan Magyarországon is megjelenik a ciklon hatása, a Duna-menti területek vannak a legnagyobb veszélyben. Az operatív törzs kezeli az árvízvédelmet – ismertette Pintér Sándor belügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján. Jelezte, hogy a törzsnek a szakmai hátterét az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adja.

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

A fő cél, hogy a Duna emelkedése ne veszélyeztesse az állampolgárokat

– tette hozzá. Pintér Sándor arról is beszélt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben lévők is készen állnak a védekezésre. Mindezek mellett a rendőrség is készenlétben áll. Természetes, hogy ilyenkor az egészségügynek is talpon kell lennie. Az Országos Mentőszolgálat mindenhol kiemelt szolgálatot végez. Az országos kórházi főigazgató biztosítja a kórházi kapacitásokat az érintett területeken. Mindezek az előkészületek lehetővé teszik, hogy medrében tartsuk a Dunát és mellékfolyóit. Ha ez nem lehetséges, akkor az ideiglenes tározók segítségével megvédik a településeket – ismertette.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) vezetésével ülést tart az árvízvédelmi operatív törzs a BM Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központban, 2024. szeptember 16-án

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Önkénteseket is várnak a védekezéshez - mondta a belügyminiszter. Pintér Sándor szerint az önkéntesek figyeljék, hol van szükség a munkájukra.

A felkészültségünk elérte a 100 százalékot.

A belügyminiszter irányítja a védekezést, és ezért a következő időszakban nem utazik külföldre.

Fotó: Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

Így tetőzhet a Duna

Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatója arról beszélt, hogy a Duna és a Lajta vízgyűjtőjén nagyon komoly csapadék hullott le, éppen ezért a Lajtán rekordmagas víz lehet. Mosonmagyaróvárnál a védekezés miatt szükségtározót nyitnak majd a Lajtánál. A Dunán az árvíz a Szigetközben rekordközeli mértékű lehet - tette hozzá. Ettől lefelé csütörtökön-pénteken Komárom és Esztergom térségében lehet tetőzés, míg Budapesten szombaton és vasárnap.

Láng István elmondta, Budapest alatt az árvízvédelmi vonalak képesek lesznek mederben tartani a Dunát. Azon a részeken jövő héten lehet tetőzés. Góra Zoltán, az országos katasztrófavédelmi főigazgatóság altábornagya arról beszélt, hogy 28 településen biztosítottak összekötőket és anyagokat.

Végigkísérik az árhullám levonulását, és különféle technikai segítségeik vannak.

A katasztrófavédelem felkészült a feladatokra - tette hozzá.