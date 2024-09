Az évtized áradása közeleg - élőben Pintér Sándor tájékoztatója

Pintér Sándor arról is beszélt, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben lévők is készen állnak a védekezésre. Mindezek mellett a rendőrség is készenlétben áll - tette hozzá. Természetes, hogy ilyenkor az egészségügynek is talpon kell lennie - mondta. Az Országos Mentőszolgálat mindenhol kiemelt szolgálatokat végez. Az országos kórházi főigazgató biztosítja a kórházi kapacitásokat az érintett területeken.

Mindezek az előkészületek lehetővé teszik, hogy medrében tartsuk a Dunát és mellékfolyóit. Ha ez nem lehetséges, akkor az ideiglenes tározók segítségével megvédjék a településeket.