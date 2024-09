Prostituáltként dolgoztatta a barátnőjét egy kazincbarcikai férfi

A férfi 2019-ben ismerkedett meg a nővel, majd szerelmi kapcsolat alakult ki közöttük. A nő eladta a házát, a pénzt pedig odaadta a férfinak azért, hogy két házat vegyen belőle.

A kapott pénzből azonban a férfi egy házat vett Kazincbarcikán, ahova beköltöztette a nőt és a gyerekét, valamint az élettársát és a közös gyereküket is.

Képünk illusztráció

Fotó: Shutterstock

Idén áprilisban a férfi közölte a nővel, hogy ő nem akart többet dolgozni, ezért neki kell prostituáltként dolgoznia, hogy megteremtsék a megélhetésükhöz szükséges pénzt.

A nő ezt nem akarta elfogadni, ezért a férfi többször megütötte, majd megöléssel fenyegette őt és a gyerekét is.

A fenyegetés hatására a nő prostituáltként dolgozott május és szeptember között Miskolcon és Budapesten. A megkeresett pénzt mindig odaadta a férfinak.

Amikor a nő elmondta, hogy nem akar többé prostituáltként dolgozni, a férfi brutálisan megverte. A nőnek 8 napon túl gyógyuló sérülései lettek. Másnap kihasználta, hogy a férfi nem volt otthon és elmenekült egy hajléktalanszállóra. Ott a sérülései miatt mentőt hívtak hozzá.

Az ügyészség javasolta a letartóztatását, amit a bíróság 1 hónapra elrendelt – írja közleményében a Miskolci Törvényszék.

Ahogy korábban megírtuk, egy nógrádi férfi a kiszolgáltatott helyzetben lévő barátnőjét prostituáltként dolgoztatta. Amikor a férfi börtönbe került, a nő átköltözött a férfi szüleihez, akik szintén prostitúcióra kényszerítették.

Egy szabolcsi településen élő 14 éves lány szerelmes lett egy nála idősebb férfiba, majd hozzá is költözött. Később azonban a férfi és az anyja arra kényszerítették, hogy kezdjen el prostituáltként dolgozni. Ha ellenkezett, vagy nem kereste meg a napi elvárt összeget, akkor megverték. A lány közben kétszer is terhes lett, de így is dolgoznia kellett.

Egy salgótarjáni férfi az ismerőse salgótarjáni házában fogva tartott egy nőt és arra kényszerítette, hogy idegenekkel szexeljen pénzért. Tisztálkodási lehetőséget nem biztosított neki, enni pedig csak egyszer adott neki egy nap. Az ismerős tudott róla, hogy a férfi a házában fogva tart egy nőt.