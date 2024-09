Horgászkaland Ráckevén

A Ráckevei Vízimalom Magyarország utolsó hajómalmának, az úgynevezett Gyurcsik-féle 12-es sorszámú hajómalom működő rekonstrukciója, amely 2007 és 2010 között épült eredeti írásos emlékek, dokumentumok, fotók és rajzok alapján.

Ráckevei hajómalom

Fotó: Talán Csaba

Ezután újra autóba szállunk, hogy megnézzük a ráckevei horgászokat. A Horgász Tanösvényt keressük - a Duna ezen szakaszán rendezték meg az I. Országos Halfogó Bajnokságot 1964 augusztusában. Hatvannyolc versenyző indult a versenyen.

A tanösvényen táblák emlékeznek meg a jeles eseményről.

1964. augusztus 30-án, vasárnap reggel öt órakor az Ercsi II. hajó dudajelzésére megkezdődött a verseny. (...) Hajnalban csendes, derült, hűvös volt az idő. Hat óra tájban feltámadt az északi szél és egyre erősödött. Kilenc óra felé már viharossá vált, néhány karót is kidöntött, jelentősen zavarta a horgászatot. A verseny előtt számos jóslat hangzott el a várható eredményeket illetően. Általában borúlátó jóslatok. A ponty napok óta nem eszik. Csak 15 dekás retúrpontyokat lehet fogni. KESZEG NINCS... Persze a versenyzők azért erősen reménykedtek, különösen a helybéliek. No, de ki nyerte hát a versenyt és milyen fogással? A helyezési sorrend csak lassan alakult ki. (…) A 4-es startszámú Palasits György, a Győr és Győrvidéke IB versenyzője nem kis érdeklődéssel figyelte a lassan kiegészülő eredménylistát. Már nem sok név és eredmény hiányzott a tábláikról és az ő 142 darab keszege szilárdan tartotta első helyét. Hamarosan kiderült, hogy nincs ennél jobb eredmény. A 142 keszeg 5960 grammot nyomott, és 6670 pont járt érte

- olvasható a táblán ez az élménydús beszámoló.

Ráckeve

Fotó: Talán Csaba

"Most is tele van hallal ez a szakasz" - mondja egy férfi, aki évek óta itt horgászik, és most is pontyra dobott be.

"Ma milyen a kapás?" - kérdezem.

"Nem nagyon van... Eddig még nem fogtam semmit, de nem olyan régen érkeztem. Nem is fontos ez. Inkább csak pihenni jöttem. Itt lakom öt percre. Jó lejárni a partra kicsit lenyugodni. Nagyon meleg van, itt a part mentén az árnyékban valamivel kellemesebb az idő."